Trump toma el control del petróleo venezolano, pero no sin coste: sólo mantener la infraestructura que se cae a pedazos le costará 20.000 millones

Venezuela carece de plantas de tratamiento para reducir el azufre de su crudo y el precio de su extracción es 10 veces más caro que en Arabia Saudí.

JackNorte
Pobrecito invasor que tiene que gestionar algo para poder robar mas.
2
Barriales
Pero ya la ha tomado?
2
Verdaderofalso
Paso parecido con Irak y Siria y creo que les compenso incluso con los militares muertos que pusieron encima de la mesa
0
Olepoint
Imposible, me han dicho los amantes de la libertad que Trump lo ha hecho por la democracia, no por el petróleo de Venezuela. :troll: Si no, estaríamos hablando de puro filibusterismo.
1
chavi
Je.
Se cobrará 200000, tranquilos.
0
Escafurciao
#6 ponle más ceros hombre, que ir pa na...
0
chavi
#7 Si te parece toman el control del petroleo para hacerle un favor a Venezuela...

Que tierno..
0
Escafurciao
#11 para modernizarla y hacerla más eficiente, mal pensado.
0
powernergia
Es el precio de 20 días de consumo en EEUU.
0
Kleshk
Oh, pobrecito, encima que roba en casa ajena se queja de que está todo roto...
0
io1976
El problema es que "se cae a pedazos" no que Trump haya bombardeado, secuestrado, asesinado y robado.
Una vez más la derechuza y sus medios blanqueadores de los crimenes anglosionistas.
0
Findeton
Con el petróleo que saquen se paga solo.
0
Acabose
El inmundo buceando en su fosa séptica, buscando su premio.
0

menéame