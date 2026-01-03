·
main action
Trump toma el control del petróleo venezolano, pero no sin coste: sólo mantener la infraestructura que se cae a pedazos le costará 20.000 millones
Venezuela carece de plantas de tratamiento para reducir el azufre de su crudo y el precio de su extracción es 10 veces más caro que en Arabia Saudí.
trump
petróleo
venezuela
eeuu
#5
JackNorte
Pobrecito invasor que tiene que gestionar algo para poder robar mas.
2
K
32
#1
Barriales
Pero ya la ha tomado?
2
K
28
#4
Verdaderofalso
Paso parecido con Irak y Siria y creo que les compenso incluso con los militares muertos que pusieron encima de la mesa
0
K
20
#8
Olepoint
Imposible, me han dicho los amantes de la libertad que Trump lo ha hecho por la democracia, no por el petróleo de Venezuela.
Si no, estaríamos hablando de puro filibusterismo.
1
K
17
#6
chavi
Je.
Se cobrará 200000, tranquilos.
0
K
12
#7
Escafurciao
*
#6
ponle más ceros hombre, que ir pa na...
0
K
8
#11
chavi
#7
Si te parece toman el control del petroleo para hacerle un favor a Venezuela...
Que tierno..
0
K
12
#13
Escafurciao
#11
para modernizarla y hacerla más eficiente, mal pensado.
0
K
8
#9
powernergia
Es el precio de 20 días de consumo en EEUU.
0
K
11
#10
Kleshk
Oh, pobrecito, encima que roba en casa ajena se queja de que está todo roto...
0
K
11
#12
io1976
El problema es que "se cae a pedazos" no que Trump haya bombardeado, secuestrado, asesinado y robado.
Una vez más la derechuza y sus medios blanqueadores de los crimenes anglosionistas.
0
K
10
#2
Findeton
Con el petróleo que saquen se paga solo.
0
K
8
#3
Acabose
El inmundo buceando en su fosa séptica, buscando su premio.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
