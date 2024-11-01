edición general
17 meneos
14 clics
Trump, sobre los precios de la gasolina: "Si suben, suben" [EN]

Trump, sobre los precios de la gasolina: "Si suben, suben" [EN]

El presidente Donald Trump dijo que “no tiene ninguna preocupación” por el aumento de los precios.

| etiquetas: trump , gasolina , irán
14 3 0 K 171 actualidad
12 comentarios
14 3 0 K 171 actualidad
Comentarios destacados:    
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
"A mi me la suda todo, soy rico." añadió.
7 K 111
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#2 Y el combustible de mis vehículos los paga el contribuyente.
1 K 32
themarquesito #6 themarquesito *
#0 "Gas" en inglés americano quiere decir "gasolina" no gas. Te corrijo el titular.
2 K 56
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
El no paga el recibo del gas de la Casa Blanca. :troll:
2 K 38
#5 cajadecartonmojada
"A mi me da igual, yo siempre le echo 20 dólares".
1 K 28
Apotropeo #3 Apotropeo
Se hace querer.
Este año el premio Nobel de economía.
1 K 25
Dragstat #4 Dragstat
Juraría que lo de reducir la inflación había sido una de sus grandes promesas electorales. Esto no tiene sentido si se prometen cosas que ya no solo no se cumplen, sino que se regodean de no cumplirlo. Encima se les vota igualmente a la siguiente ocasión.
0 K 20
#12 Eukherio
#4 El tema de los precios de la gasolina era de lo poco de lo que presumían sus votantes últimamente.
0 K 8
capitan__nemo #11 capitan__nemo
¡Muerte a Trump!
0 K 19
jonolulu #7 jonolulu
Hombre claro, que para algo atacó a Venezuela
0 K 16
#8 drstrangelove
"Si no pueden pagar la gasolina, que coman pasteles" añadió.
1 K 16
Gry #10 Gry
Haberos comprado un Tesla :troll:  media
0 K 16

menéame