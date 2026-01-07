Trump: "Rusia y China no temen a la OTAN sin Estados Unidos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia y China "no tienen ningún miedo a la OTAN sin Estados Unidos" y puso en duda que la Alianza Atlántica respalde a Washington en caso de necesidad. "Rusia y China no tienen ningún temor de la OTAN sin Estados Unidos, y dudo que la OTAN estuviera ahí para nosotros si realmente la necesitáramos", escribió Trump en su red social Truth. El mandatario sostuvo que, pese a ello, Estados Unidos "siempre estará del lado de la OTAN, incluso si ellos ya no están para nosotros".