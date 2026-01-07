edición general
Trump: "Rusia y China no temen a la OTAN sin Estados Unidos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia y China "no tienen ningún miedo a la OTAN sin Estados Unidos" y puso en duda que la Alianza Atlántica respalde a Washington en caso de necesidad. "Rusia y China no tienen ningún temor de la OTAN sin Estados Unidos, y dudo que la OTAN estuviera ahí para nosotros si realmente la necesitáramos", escribió Trump en su red social Truth. El mandatario sostuvo que, pese a ello, Estados Unidos "siempre estará del lado de la OTAN, incluso si ellos ya no están para nosotros".

HeilHynkel
China y Rusia no quieren temer a Europa ni que Europa les tema ... quieren hacer negocios con ellos.

A quien hay que temer es a Trump y a los NATOntados.
PaulDurden
#1 Mandamos a la mierda a los yankees y los cambiamos por China en la OTAN... 8-D
HeilHynkel
#5

O pasamos de alianzas militares con paises de otros contientes y nos limitamos a Europa.
PaulDurden
#9 Bueno, China pertenece a Eurasia, que es el mismo continente que el nuestro... xD
tul
#1 la otan siempre ha sido una farsa, de hecho el tan cacareado articulo 5 deja a discreccion de cada socio si enviar ayuda militar o no en caso de que un miembro sea agredido.
makinavaja
#7 La Otan tuvo sentido mientras existia la Unión Soviética... luego solo ha servido como herramienta de dominio de EEUU sobre Europa....
tul
#12 no estoy de acuerdo, eso que dices solo eran excusas y mentiras, la otan se formo para dividir y saquear rusia, lo de enfrentarse al comunismo solo era una burda mentira. los anglos continuaron con sus planes (en.wikipedia.org/wiki/Great_Game) para saquear los recursos naturales de rusia con el que llevaban ya mas de un siglo, pero esta vez arrastrando a gringos y europedos.
Pingocho
#1 De acuerdo con tu comentario a medias: solo China. Con Rusia no estoy muy seguro.
HeilHynkel
#8

Putin es un europeista, si le hubieran dejado sería parte de la OTAN. El problema saldrá como a Putin le suceda un Trump a lo ruso (y en el gabinete tiene a unos cuantos con una pedrá considerable)
Verdaderofalso
Entonces como no temen a la OTAN sin EEUU.
EEUU amenaza, sanciona, espía y pide territorios a socios OTAN.

Porque es EEUU o el caos. Y da igual porque el caos son ellos.

Es como marido maltratador que le dice a su mujer e hijos que sin él estarían peor.
alfinal
Pues nada: para nosotros la OTAN y él que se quede con el US Army.

Ah, y las bases de USA en nuestro territorio: re-nacionalizadas.

Que hasta ahora la USA de Biden nos decía: cómprame armas para Ucrania en contra de Rusia para que luego la USA de Trump nos diga: ya te las apañarás por haberte puesto de malas con Putin.

Ya nosotros nos administramos si queremos el Nord Stream o no.
Don_Pixote
#_1 y a los rusoplanistas que aplaudíais a Trump el pacifista, no te olvides
u_1cualquiera
Lo único que se necesita es estar en una Alianza con países que tengan arsenal atómico (desgraciadamente)
Tenemos que elegir entre Rusia, China, Pakistan, India, Francia, UK e Israel
oliver7
Obvio, ya lo dije hace más de un año: si Trump se reparte Ucrania con Putin y llegan a acuerdos para saborear la UE, lo harán. Cual pinza de la 2a guerra mundial (por el este y el oeste). La OTAN es una fachada.
okeil
Lo interesante es que tampoco temen a Estados Unidos sin la OTAN.
AlienRoja
Realmente este imbécil es gilipollas... madre mía... :wall:
