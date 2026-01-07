Trump: "Rusia y China no temen a la OTAN sin Estados Unidos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia y China "no tienen ningún miedo a la OTAN sin Estados Unidos" y puso en duda que la Alianza Atlántica respalde a Washington en caso de necesidad. "Rusia y China no tienen ningún temor de la OTAN sin Estados Unidos, y dudo que la OTAN estuviera ahí para nosotros si realmente la necesitáramos", escribió Trump en su red social Truth. El mandatario sostuvo que, pese a ello, Estados Unidos "siempre estará del lado de la OTAN, incluso si ellos ya no están para nosotros".
A quien hay que temer es a Trump y a los NATOntados.
O pasamos de alianzas militares con paises de otros contientes y nos limitamos a Europa.
Putin es un europeista, si le hubieran dejado sería parte de la OTAN. El problema saldrá como a Putin le suceda un Trump a lo ruso (y en el gabinete tiene a unos cuantos con una pedrá considerable)
EEUU amenaza, sanciona, espía y pide territorios a socios OTAN.
Porque es EEUU o el caos. Y da igual porque el caos son ellos.
Es como marido maltratador que le dice a su mujer e hijos que sin él estarían peor.
Ah, y las bases de USA en nuestro territorio: re-nacionalizadas.
Que hasta ahora la USA de Biden nos decía: cómprame armas para Ucrania en contra de Rusia para que luego la USA de Trump nos diga: ya te las apañarás por haberte puesto de malas con Putin.
Ya nosotros nos administramos si queremos el Nord Stream o no.
Tenemos que elegir entre Rusia, China, Pakistan, India, Francia, UK e Israel