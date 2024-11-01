edición general
Trump se revuelve cuando se le pregunta por su salud: “No tengo ni idea de qué parte del cuerpo fue la resonancia, pero de la cabeza no fue”

“No tengo ni idea”. Así, airado, ha respondido este domingo a las periodistas que le han preguntado por la resonancia magnética que se hizo el presidente de EEUU hace varias semanas. “Solo fue una resonancia magnética. ¿De qué parte del cuerpo? No fue el cerebro. Porque hice una prueba cognitiva y la aprobé con nota. Saqué una nota perfecta, algo que tú serías incapaz de hacer”. Con esa reacción de enfado ha dado por concluida la conversación con los periodistas en el Air Force One, en el vuelo de vuelta desde Florida a Washington DC.

"Hice una prueba cognitiva y la aprobé con nota".
Las cosas no funcionan así en absoluto.
#2 no ha dicho que nota xD
#6 A ese le dicen que la nota que sacó era un Mi bemol y le parecería hasta bien.
Cuando se le acorrala acude al insulto absurdo y estúpido:

x.com/Acyn/status/1995266122007117997

Ya se sabe desde hace décadas. El problema es cuánta gente tiene los mismos "principios" y baja moral que Trump.

Evidentemente este engendro sí les representa.
En la cabeza me querían hacer un test de inteligencia, y me negué.
#3 El test de inteligencia lo tenemos a diario en sus declaraciones. El test suyo y el de sus votantes también, vamos.
Lo de la prueba cognitiva suena un poco a excusatio non petita accusatio manifesta.
#5 Una prueba cognitiva solo mide que es capaz de pensar. Por ejemplo, poder repetir una mentira una y otra vez de la misma forma. En ningún caso mide lo inteligente que eres
Jajaja y el senil era el otro !
