Trump se revuelve cuando se le pregunta por su salud: “No tengo ni idea de qué parte del cuerpo fue la resonancia, pero de la cabeza no fue”  

“No tengo ni idea”. Así, airado, ha respondido este domingo a las periodistas que le han preguntado por la resonancia magnética que se hizo el presidente de EEUU hace varias semanas. “Solo fue una resonancia magnética. ¿De qué parte del cuerpo? No fue el cerebro. Porque hice una prueba cognitiva y la aprobé con nota. Saqué una nota perfecta, algo que tú serías incapaz de hacer”. Con esa reacción de enfado ha dado por concluida la conversación con los periodistas en el Air Force One, en el vuelo de vuelta desde Florida a Washington DC.