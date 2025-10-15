Trump reveló que "hombre muy rico" se ofreció a pagar a las tropas de EEUU ante cierre del Gobierno

El presidente Donald Trump reveló que “un hombre muy rico”, identificado como un donante y “gran caballero, se ofreció a pagar los salarios de las tropas estadounidenses, en caso de que el Gobierno no tuviera fondos suficientes durante el cierre del gobierno federal. Algunos han especulado con que fuera Elon Musk o Harlan Crow
En cualquier caso, nada bueno.
Robocop? Si no recuerdo mal la empresa que "producía" y gestionaba los robocops era contratada y pagada por la administración con dinero público.
Pero lo que nos sugiere la noticia es que USA está al borde de superar ese nivel.
En Robocop la seguridad la pagaba el gobierno y estaba en manos de las empresas privadas. Cuando el gobierno entra en bancarrota y no pueden afrontar los pagos... las empresas se quedan con la ciudad.
idiotausuario que respondes seguramente si, y le gusta, que haya gente que les paguen por matar. y resulta que son muy parecidos.
Respecto al artículo que has posteado compañero, pues.... ya sabes quienes pagamos.... me cabreo de sobremanera.
