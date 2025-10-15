edición general
Trump reveló que "hombre muy rico" se ofreció a pagar a las tropas de EEUU ante cierre del Gobierno

El presidente Donald Trump reveló que “un hombre muy rico”, identificado como un donante y “gran caballero, se ofreció a pagar los salarios de las tropas estadounidenses, en caso de que el Gobierno no tuviera fondos suficientes durante el cierre del gobierno federal. Algunos han especulado con que fuera Elon Musk o Harlan Crow

berkut
Creo que la noticia en sí misma expresa el nivel de decadencia a que a llegado USA.
salteado3
#1 Limosna o que ya estamos en la distopía de Robocop.

En cualquier caso, nada bueno.
berkut
#6 Limosna? No, ofrecer pasta para pagar nóminas de soldados ante la insolvencia del estado no es "limosna".

Robocop? Si no recuerdo mal la empresa que "producía" y gestionaba los robocops era contratada y pagada por la administración con dinero público.
Pero lo que nos sugiere la noticia es que USA está al borde de superar ese nivel.
salteado3
#9 Sí, no tienen para comer y les dan hasta que les llegue la ayuda. Un poco de vergüenza da tener que dar dinero al "ejército más poderoso del mundo" o se quedan sin comer. Un poco como los soldados españoles hace tiempo en Italia, los famosos "bisoños".

En Robocop la seguridad la pagaba el gobierno y estaba en manos de las empresas privadas. Cuando el gobierno entra en bancarrota y no pueden afrontar los pagos... las empresas se quedan con la ciudad.
Yuiop
#1 Con "h" ... hUSA.
berkut
#10 Mi no entender
HeilHynkel
Me acuerdo de un tal Craso que hacía algo parecido en tiempos de Julio César ... tuvo un cálido final.
themarquesito
Harlan Crow es el milmillonario que tiene comprado a Clarence Thomas, magistrado del Tribunal Supremo
angelitoMagno
Ah, que buena idea, que el sueldo de los militares no lo pague el estado al que defienden sino una persona particular, ¿qué podría salir mal?
Verdaderofalso
#3 eso los convierte en mercenarios?
Deviance
#8 A ojos de un idiota que no sabe de donde le da le aire igual no.
Al idiota usuario que respondes seguramente si, y le gusta, que haya gente que les paguen por matar. y resulta que son muy parecidos.
Respecto al artículo que has posteado compañero, pues.... ya sabes quienes pagamos.... me cabreo de sobremanera.
Deviance
#3 que se busque defensa privada, eso es lo que queréis los neoliberales...... que a los ladrones de guante blanco, narcotraficantes y proxenetas les cubran las espaldas danieles estevez ...... y cuando no les ataquen que les pidan pasta porque no les van ellos a atacar, eso se llama mafia , salao poca calle has vivido tu, aquí dando lecciones de moral jajajjaja
Dene
En la edad media el rey o señor feudal pagaba a sus hombres y por eso le eran leales. A él, no al país..
Donald I de América
z1018
¿Sólo a las tropas?
