Trump reta a España: lanza un vídeo de la guerra contra Irán con la canción de 'La Macarena'  

Tras la amenaza de Trump de cortar relaciones comerciales por las bases de Morón y Rota, Estados Unidos publica un vídeo de la operación ‘Furia Épica’ en TikTok, generando indignación global ...
| etiquetas: españa , la macarena , donald trump , irán
O mejor! De que nuestro presidente no tiene vínculos con Epstein
Bye, bye, miss american pie.
- ¿Qué no tiene vínculos con Epstein? Sujétame el cubata.
Trump encarga estudiar sanciones contra España a Scott Bessent, quién diseñó las de Irán en la preguerra.
www.meneame.net/m/Actualidad/trump-encarga-estudiar-sanciones-contra-e
Trump:
- Scott, ¿qué sanciones se te ocurren contra España?
Bessent:
- Podríamos hacer un video para Tik Tok con la Macarena
Trump:
- ¡Excelente! ¡Un aumento de sueldo para éste genio!
youtube.com/shorts/LMDPhJHkFQM?is=1QSdTabl4os-otbQ
Por no tener no tienen ni historia casi.
Y lo hará, pq parece que la oposicion en USA lleva 1 año que ha desaparecido.