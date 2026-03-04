edición general
Trump reta a España: lanza un vídeo de la guerra contra Irán con la canción de 'La Macarena'

Trump reta a España: lanza un vídeo de la guerra contra Irán con la canción de 'La Macarena'  

Tras la amenaza de Trump de cortar relaciones comerciales por las bases de Morón y Rota, Estados Unidos publica un vídeo de la operación ‘Furia Épica’ en TikTok, generando indignación global ...

Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Publiquemos un video de la sanidad pública o de que aquí nuestros hijos no sufren tiroteos en las escuelas.

O mejor! De que nuestro presidente no tiene vínculos con Epstein
10 K 143
YeahYa #3 YeahYa
#1 Con el 'American Pie' de fondo.

Bye, bye, miss american pie.
5 K 77
#5 concentrado
#1 Eso de que Sánchez no tiene vínculos con Epstein... tú deja suelto a un agente del Mosad y lo mismo te borra a Trump que te añade a Sánchez.
0 K 20
#10 Beticom
#1 Nuestro ex presidente "bigotitos" si tuvo vínculos con epstein, aquí nadie meamos colonia {0x1f622}
1 K 15
#18 DotorMaster
#1 cuanto menos sepan esos tarugos de cómo se vive aquí, mejor.
0 K 11
#19 no_soy_un_bot
#1 Juez Peinado:
- ¿Qué no tiene vínculos con Epstein? Sujétame el cubata.
0 K 7
carakola #2 carakola
Lo mismo les da un video de macarena o matar 150 niños. Quieren generar odio.
6 K 95
cathan #13 cathan *
¿Relacionada?

Trump encarga estudiar sanciones contra España a Scott Bessent, quién diseñó las de Irán en la preguerra.
www.meneame.net/m/Actualidad/trump-encarga-estudiar-sanciones-contra-e

Trump:
- Scott, ¿qué sanciones se te ocurren contra España?
Bessent:
- Podríamos hacer un video para Tik Tok con la Macarena
Trump:
- ¡Excelente! ¡Un aumento de sueldo para éste genio!
4 K 52
#17 PerritaPiloto
#13 Pues más sanciones no han funcionado si además tienen que mover dos portaviones y sus grupos de combate. Tienen otros nieve portaviones, creo. Que nos acerquen un par de ellos. A 4000 o 5000 millones de dolares por semana pueden dejarnos en la mierda si quieren, pero les va a salir caro.
0 K 7
#8 concentrado
¿Y Los Del Río que opinan? Como mínimo Trump ha de pasar por la SGAE a soltar la pasta.
3 K 43
DORO.C #11 DORO.C *
Errónea. Hace años que se usa la Macarena en vídeos militares de USA. No tiene nada que ver. El del artículo no se entera de nada. Menudo boomer.
2 K 39
#15 Zamarro
#11 Puedes poner algun ejemplo mas de que la casa blanca lo use en sus cuentas oficiales? No sabia que le tenian tanto cariño a esa cancion.
0 K 8
#16 Mesopotámico
#11 en slowed, un manjar
0 K 8
magnifiqus #7 magnifiqus *
Ahora nosotros le enviamos uno con el tiriti-trump

youtube.com/shorts/LMDPhJHkFQM?is=1QSdTabl4os-otbQ
2 K 29
Aguarrás #6 Aguarrás
Pringaos que viven en una distopía queriendo compararse con el primer mundo... ¡Que me da la risa!. xD
Por no tener no tienen ni historia casi. :-D
1 K 23
#4 fremen11
Tiene guasa el pederasta.....:troll:
1 K 22
#12 omega7767
nos falta algún meme de un torero poniendole las banderillas a Trump
0 K 11
josete15 #9 josete15
Señal que está como un puta regadera y que o alguien le para los pies, o el planeta va a acabar muy mal. A él le importa un huevo, le quedan dos días, y para lo que me queda en el convento, me cago dentro.
0 K 10
#14 Zamarro
#9 Ya lo dijo hace nu mucho, Si me voy me los llevo a todos por delante.
Y lo hará, pq parece que la oposicion en USA lleva 1 año que ha desaparecido.
0 K 8

