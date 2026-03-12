·
18
meneos
20
clics
Trump recomienda a la selección de Irán no acudir al Mundial "por su propia seguridad"
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que la selección de fútbol de Irán es "bienvenida" al Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por "su propia seguridad".
|
etiquetas
:
trump
,
irán
,
mundial futbol
16
2
0
K
82
actualidad
13 comentarios
16
2
0
K
82
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
rogerius
Justo lo dice después de que Irán dijese que no participarán en el Mundial.
Menudo bocachanclas.
8
K
108
#9
Sergio_ftv
#3
Ayuso se lo copió al personaje.
1
K
37
#4
Grahml
*
Buen momento para recordar la imagen cuando Trump se coloca él mismo la merecidísima medalla del pimer Premio de la Paz de la FIFA.
2
K
45
#2
rendri
No hay huevos a no ir la selección española al mundial de fútbol como boikot, antes montan una huelga general y se para el país.
3
K
42
#5
Eukherio
#2
Ahí sí que ejecutan a Sánchez.
3
K
45
#6
MiguelDeUnamano
*
Irán no irá al Mundial de fútbol 2026 por la guerra, a pesar de la "bienvenida" de Donald Trump
El ministro de Deportes del país asiático confirma la ausencia y acusa a Estados Unidos, al que llama "gobierno corrupto"
El presidente de EE.UU. había confirmado al de la FIFA, Gianni Infantino, que la selección iraní era "bienvenida al torneo"
…
» ver todo el comentario
1
K
27
#7
cenutrios_unidos
¡PERO SI LA GUERRA YA LA HA GANADO! UN POCO DE PIEDAD CON LOS VENCIDOS.
PD: Vete a tomar por culo sunormal!
1
K
27
#13
pitercio
Yo no quiero que vaya España por nuestra propia dignidad.
0
K
20
#12
mstk
Nadie que tenga en buena estima su propia seguridad ira al mundial de estados unidos.
1
K
19
#1
LinternaGorri
Pu70 mafooso
0
K
11
#8
Apotropeo
La zorra y las uvas
0
K
9
#10
neiviMuubs
El colgao este sería capaz de hacer explotar su autobús, diciendo que traian bombas lapa. Que miedo de personaje.
0
K
7
#11
Tiranoc
Espero que la selección española se retire de participar en un campeonato donde no se garantiza la seguridad de los equipos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
