Trump reclama 230 millones de dólares al Departamento de Justicia como compensación por las investigaciones en su contra [ENG]

El presidente Donald Trump le pide al Departamento de Justicia que le pague 230 millones de dólares como compensación por las investigaciones durante su primer mandato y por un caso que se presentó en su contra tras dejar el cargo, según el New York Times. El periódico informa de que Trump alega que sus derechos fueron violados durante la investigación sobre los vínculos de su campaña de 2016 con Rusia. La segunda reclamación es por la intervención federal en Mar-a-Lago para recuperar documentos clasificados