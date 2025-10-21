Trump reclama 230 millones de dólares al Departamento de Justicia como compensación por las investigaciones en su contra [ENG]

El presidente Donald Trump le pide al Departamento de Justicia que le pague 230 millones de dólares como compensación por las investigaciones durante su primer mandato y por un caso que se presentó en su contra tras dejar el cargo, según el New York Times. El periódico informa de que Trump alega que sus derechos fueron violados durante la investigación sobre los vínculos de su campaña de 2016 con Rusia. La segunda reclamación es por la intervención federal en Mar-a-Lago para recuperar documentos clasificados
| etiquetas: trump , indemnización , departamento de justicia , mar-a-lago
El Departamento de Justicia requiere que los acuerdos por reclamaciones de más de 4 millones de dólares sean aprobados por el teniente fiscal general o el fiscal general adjunto. El actual teniente fiscal general es Todd Blanche, que era abogado de Donald Trump antes de ser nombrado para el cargo
Como viene pasando con las derechas y su latrocinio innato, este elemento va a dejar las cuentas esclavounidenses tiritando, total para ser el mas rico del cementerio.
Física y mentalmente está mas pallá que aquí pero no le dará por la filantropía como a algunos ricachones en su recta final. Prefiere dejar un legado de mierda (además de un inmenso boquete económico) y que su país (y ciudadanos) acabe siendo evitado y rechazado por los demás, como apestados, después de tanta insistente soberbia y desprecio.