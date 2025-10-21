edición general
Trump reclama 230 millones de dólares al Departamento de Justicia como compensación por las investigaciones en su contra [ENG]

El presidente Donald Trump le pide al Departamento de Justicia que le pague 230 millones de dólares como compensación por las investigaciones durante su primer mandato y por un caso que se presentó en su contra tras dejar el cargo, según el New York Times. El periódico informa de que Trump alega que sus derechos fueron violados durante la investigación sobre los vínculos de su campaña de 2016 con Rusia. La segunda reclamación es por la intervención federal en Mar-a-Lago para recuperar documentos clasificados

#3 concentrado
Si está los 4 años de su mandato, el expolio que va a hacer al erario público será equivalente al valor del oro depositado en Fort Knox.
YoSoyTuPadre #9 YoSoyTuPadre
#3 O el propio oro de Fort Knox
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Hace bien, que se los den, quién osa meterse con el Dios-Emperador del Mundo?
themarquesito #2 themarquesito
En resumidas cuentas, que los 200 y pico millones para el salón de galas de la Casa Blanca van a salir del Departamento de Justicia. Importante, por cierto, esto otro:
El Departamento de Justicia requiere que los acuerdos por reclamaciones de más de 4 millones de dólares sean aprobados por el teniente fiscal general o el fiscal general adjunto. El actual teniente fiscal general es Todd Blanche, que era abogado de Donald Trump antes de ser nombrado para el cargo
#8 UNX
Con la poca separación de poderes que queda, seguramente la petición prospere.
Cehona #6 Cehona
El salón de baile de la Casa Blanca, se hace para eso. Para bailarles a los ciudadanos usanos.
Arzak_ #7 Arzak_
Un dictador autoproclamado como enviado de dios y chupando del bote. ¿Quién se lo iba a imaginar? 8-D
#1 levante
Tipo listo, a ver quién le dice que no.
#10 pirat *
¿ Queda alguien a quien no amenace con sanciones ?
Como viene pasando con las derechas y su latrocinio innato, este elemento va a dejar las cuentas esclavounidenses tiritando, total para ser el mas rico del cementerio.
Física y mentalmente está mas pallá que aquí pero no le dará por la filantropía como a algunos ricachones en su recta final. Prefiere dejar un legado de mierda (además de un inmenso boquete económico) y que su país (y ciudadanos) acabe siendo evitado y rechazado por los demás, como apestados, después de tanta insistente soberbia y desprecio.
#4 Hoypuedeserungrandia
El salón de baile que esta construyendo y del que dice Trump que lo pagara de su bolsillo, será finalmente pagado por los contribuyentes como no podía ser de otra manera.
