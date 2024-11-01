edición general
Trump se queda con Venezuela. ¿Y China qué opina?  

A raíz de una imagen viral que habla de repartir el mundo en tres bloques, hoy toca reflexionar sobre Venezuela, China y esa obsesión occidental por pensar que todo va de invasiones, ejércitos y mapas pintados con rotulador. China no actúa como Estados Unidos. No invade, no derroca gobiernos ni entra en guerras que no le aportan nada. Hace comercio, espera y deja que el tiempo juegue a su favor. Por eso no interviene en Venezuela, ni en Ucrania, ni donde muchos esperan verla aparecer como el “villano final”.

FatherKarras #1 FatherKarras *
El problema no es el mapa, sino la mentalidad que hay detrás: seguimos pensando el mundo en términos de poder militar cuando China ya juega en otro plano. No va de repartir el mundo en tercios, va de entender que el comercio ya lo ha cambiado todo.

Puede gustar o no, pero China no es una opción. Es una realidad. Y creer que se puede vivir de espaldas a ella es no haber entendido nada.

El mundo de hoy se divide ciertamente en tres bloques: EEUU, una gran potencia militar. China, una gran potencia económica. Europa, una gran impotencia
#7 concentrado
¿Y Vanuatu qué opina?
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Trump se queda Venezuela...lo vemos en unos meses.
#2 Perrota
Ni en el Tibet…

No se atreven con Taiwán por que tiene la protección de Usa y Japón. Si Venezuela tuviera la protección de Rusia y China…
#4 fingulod
#2 O porque no tiene prisa en que caiga.
#8 Mataq
#2 china no está interesada en proteger militarmente a nadie que yo sepa.

Y Rusia no está en condiciones de proteger a nadie
Findeton #6 Findeton
"China" no puede opinar porque no es una persona.
