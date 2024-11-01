Trump se queda con Venezuela. ¿Y China qué opina?  

A raíz de una imagen viral que habla de repartir el mundo en tres bloques, hoy toca reflexionar sobre Venezuela, China y esa obsesión occidental por pensar que todo va de invasiones, ejércitos y mapas pintados con rotulador. China no actúa como Estados Unidos. No invade, no derroca gobiernos ni entra en guerras que no le aportan nada. Hace comercio, espera y deja que el tiempo juegue a su favor. Por eso no interviene en Venezuela, ni en Ucrania, ni donde muchos esperan verla aparecer como el “villano final”.
| etiquetas: china , venezuela , trump , geoestrategia
Puede gustar o no, pero China no es una opción. Es una realidad. Y creer que se puede vivir de espaldas a ella es no haber entendido nada.
El mundo de hoy se divide ciertamente en tres bloques: EEUU, una gran potencia militar. China, una gran potencia económica. Europa, una gran impotencia
No se atreven con Taiwán por que tiene la protección de Usa y Japón. Si Venezuela tuviera la protección de Rusia y China…
Y Rusia no está en condiciones de proteger a nadie