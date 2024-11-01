edición general
Trump se queda con Venezuela ¿Y China qué opina?

A raíz de una imagen viral que habla de repartir el mundo en tres bloques, hoy toca reflexionar sobre Venezuela, China y esa obsesión occidental por pensar que todo va de invasiones, ejércitos y mapas pintados con rotulador. China no actúa como Estados Unidos. No invade, no derroca gobiernos ni entra en guerras que no le aportan nada. Hace comercio, espera y deja que el tiempo juegue a su favor. Por eso no interviene en Venezuela, ni en Ucrania, ni donde muchos esperan verla aparecer como el “villano final”.

| etiquetas: adrián díaz marro , china , venezuela , opinión , geopolítica
