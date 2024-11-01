Trump publica un vídeo con IA con corona y pilotando un caza mientras 'bombardea' con barro a miles de manifestantes de EE UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado a las multitudinarias protestas que este sábado han llenado las calles con millones de personas en toda la geografía estadounidense con un vídeo realizado con inteligencia artificial que muestra al mandatario en un caza de combate luciendo una corona y 'bombardeando' barro sobre miles de manifestantes, en respuesta al movimiento 'No Kings' (Sin Reyes), organizador de las marchas masivas que ha habido en todo el país.
| etiquetas: trump , ee uu , bombardeo
