Trump proclama "Semana Anti-Comunista" y advierte contra "socialismo democrático" en EE.UU [EN]

La Casa Blanca proclama la semana del 2-8 de noviembre de 2025 como "Semana Anti-Comunista". El texto afirma que el comunismo ha causado más de 100 millones de muertes, suprimiendo fe, libertad y prosperidad. Advierte que nuevas voces repiten "viejas mentiras" usando lenguaje de "justicia social" y "socialismo democrático", pidiendo renunciar a la libertad por el control gubernamental. Estados Unidos rechaza esta "doctrina maligna" y reafirma su compromiso con la libertad, honrando a las víctimas de la opresión comunista.