Trump proclama "Semana Anti-Comunista" y advierte contra "socialismo democrático" en EE.UU [EN]

La Casa Blanca proclama la semana del 2-8 de noviembre de 2025 como "Semana Anti-Comunista". El texto afirma que el comunismo ha causado más de 100 millones de muertes, suprimiendo fe, libertad y prosperidad. Advierte que nuevas voces repiten "viejas mentiras" usando lenguaje de "justicia social" y "socialismo democrático", pidiendo renunciar a la libertad por el control gubernamental. Estados Unidos rechaza esta "doctrina maligna" y reafirma su compromiso con la libertad, honrando a las víctimas de la opresión comunista.

Deviance
Joder zanahorio hijo, aparte de estar como una puta cencerra estas desbocao.....
harverto
Todo lo que es democrático no le gusta
rogerillu
100 millones solo? No eran 100 mil millones?
Quillotro
#6 100.000 trillones, solo en este siglo.
XtrMnIO
Es que al democracia es una amenaza para la derecha, siempre lo ha sido.
NPCMeneaMePersigue
las élites sionistas necesitan un enemigo para seguir a lo suyo ahora que la derecha se rebela con Fuentes, Tucker, Candence...
Dragstat
En condiciones normales seguro que la gran mayoría de sus ciudadanos se traga toda esta palabrería, el problema es que lo que más importa es el bolsillo y parece que la gente va a dejar de creer en él según empiece a pasarlo mal. Aunque temporalmente desvíe la atención con hombres de paja, al final como no les solucione el tema del dinero se van a volver contra él.
Supercinexin
#7 El tema del dinero está lejísimos de solucionarse, básicamente porque cada vez que un derechista o liberata revienta un país de ésta manera, más secuelas duran décadas. En Reino Unido todavía se sufren las privatizaciones de Thatcher y la inoperancia de la administración amputada y reducida desde entonces. Imagínate el colega Trump lo que va a hacer con EEUU. En treinta años ese país va a ser peor.aue muchos de África y lo que tenemos que evitar es que los Aznar europeos nos traigan eso aquí a casa.
Dragstat
#11 totalmente de acuerdo, por eso pienso que al final se le va a caer el chiringuito. Está muy bien el lavado de cerebro de la población desviando la atención y buscando chivos expiatorios porque les ha funcionado para sus intereses particulares mientras gran parte de la población se sentía clase media, en cuanto empiece a bajar el nivel de vida drásticamente va a ser insostenible y ya han usado la carta del ultra capitalismo y la ultraderecha contra los inmigrantes para la solución de todos los problemas.
Plumboom
Vuelve la caza de brujas de McArthy contra lo comunistas que es Estados Unidos vivió en los 40 y 50. Años oscuros aquellos!
themarquesito
#5 No olvides que el mentor de Trump fue Roy Cohn, la mano derecha de Joe McCarthy
sotillo
#5 Como los de ahora y de antes
MPR
Trump no para de ver comunistas por todas partes, menuda obsesión tiene el tipo.
Cincocuatrotres
Puff que empanada, confundir globalismo con comunismo, ahora va a resultar que George Soros es comunista, es la guerra que hay en USA Trump contra los globalistas demócratas, por cierto los que nos tienen colonizado nuestro país
