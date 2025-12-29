edición general
¿Es Trump el problema? El comercio interior europeo se contrae mientras crece fuera de la UE

¿Es Trump el problema? El comercio interior europeo se contrae mientras crece fuera de la UE

Los intercambios entre países europeos han bajado desde 2023 debido a la anemia económica y los “aranceles autoinfligidos”.
La actividad no ha acabado de despegar en la zona euro, castigada por la invasión rusa de Ucrania y las heridas de una escalada inflacionista, la anemia de su gran locomotora, Alemania, y todas esas dudas por el cambio de orden que significa la Administración de Donald Trump. En 2024 no avanzó más de un 0,7% y este año cerrará a media asta. El Banco Central Europeo mejoró sus previsiones económicas este jueves y las situó

Supercinexin
Las Derechas PePeras europeas querían guerra con Rusia y han tenido guerra.

La población parece ser que quiere más gasolina al fuego y opta por la ultraderecha, que significa subirle las revoluciones a todo lo que se está haciendo mal.

Que así sea.
thekeeper
#1 a ver espera que te entienda, dices que la culpa de la guerra de Ucrania es de las derechas peperas? Osea que apoyar a un pais que esta siendo invadido y masacrado es querer guerra contra Rusia?

Fue Putin quien invadio Ucrania, empezo con Crimea, Rusia no ha querido sentarse a negociar, podriamos haber mirado a otro lado claro, pero a quien invadiria despues?

:palm: :roll:
g3_g3
#8 Este siempre va meando fuera del tiesto y se las dá de superlisto, pero siempre demuestra lo contrario. :palm: :shit: xD
luiggi
#12 hombre! Un poco más listo que tú, si que es. Presenta argumentos que lejos de que tú hayas podido rebatir, has preferido ataques personales
Supercinexin
#8 apoyar a un pais que esta siendo invadido y masacrado es querer guerra contra Rusia?

Debes haberte perdido muchas clases de Historia. Concretamente todas desde 2013 hasta 2022.
Asimismov
#13 desde bastante antes con Yugoslavia y no te olvides del papel de Javier Solana 1992.
Ese que decía que de "Entrada, no" y luego se dio prisa para bombardear Yugoslavia con aviones españoles y cuando se terminó la munición, como con Francia en Libia, siguieron los americanos.
Antipalancas21
El problema es los dirigentes de la UE y su servilismo a EEUU, pronto vendran los del muro de pago a votar negativo esa noticia del País.
zentropia
#_1 Crees que la UE quiere guerra con Rusia? Mira que estaban contentisimos comprando gas ruso.
ostiayajoder
#4 La reaccion a la invasion de Rusia fue de quemar naves y derribar muros.

Todo lo q se decia q la UE 'podria llegar a hacer' se hizo en semanas. Y eso q veniamos de dar un golpe de estado en Ucrania para poner a un afin.... y lo de invitar a Ucrania a unirse a la OTAN o a la UE....

Y luego, ya despues de la invasion, a lo de sacarlos del SWIFT, aquello se suponia q era La Amenaza, lo mas terrible q podian hacer, y lo hicieron en 2 semanas....

Q hoy estoy con Ucrania a saco, eh? Q Rusia ya ha demostrado el monton de mierda q es.

Pero la UE al principio actuo desaforadamente buscando el conflicto. Eso es asi.
thekeeper
#5 es evidente que las buenas palabras y el buen rollo con gente como Putin tampoco funciona
Asimismov
#9 a Putin se le convence con hechos no con palabras como a todo el que tiene más de una neurona en uso.
zentropia
#5 Terrible. Invitar a Ucrania a unirse a la OTAN. Terrible.
Segun tu la UE ha atacado a Rusia. Todavia no se como, pero es el agresor.
Dav3n
#10 Hombre, teniendo en cuenta que no van a permitir que Ucrania entre en la OTAN... Un poco terrible si que es, más que nada porque implicó provocar un conflicto que va a dejar aquello en las últimas.

Y que todavía haya que recordaros cómo jugaron al trilero con esa carta, no os cansáis de dar pena, eh?
meroespectador
#5 Se tardó años en enviar armas pesadas, las medidas económicas son rápidas porque no son muy complejas ojo que desde que se toman hasta que han sido factibles y se han realizado pasaron algún mes más.
cocolisto
Europa está perdiendo capacidad de fabricación farmacéutica a medida que la producción y la inversión se desplazan a EE. UU., China e India, amenazando "los últimos vestigios de la soberanía sanitaria europea".

Desde la década de 2000, las presiones de costes han obligado a las empresas a trasladarse, lo que ha provocado "una ola de desindustrialización en gran parte desapercibida" y cadenas de suministro fragmentadas.

Hoy en día, "el 80% de los ingredientes activos…   » ver todo el comentario
cocolisto
Tenemos los pies llenos de agujeros.
tul
#6 los puestos de liderazgo copados por traidores es lo que tenemos
suppiluliuma
#_1 Lo que verdaderamente quiere decir @SuperHeilPutin:

Las Derechas PePeras Los judeobolcheviques europeaos querían guerra con Rusia el Reich y han tenido guerra.

La población parece ser que quiere más gasolina al fuego y opta por la ultraderecha los judeobolcheviques, que significa subirle las revoluciones a todo lo que se está haciendo mal.

Que así sea. SIEG HEIL!!! HEIL HITLER!!! ¡¡¡EL REICH MILENARIO PREVALECERÁ SOBRE LA ESCORIA JUDEOBOLCHEVIQUE!!!
reithor
Desde luego, la solución no es.
u_1cualquiera
Un poco decepcionado con los comentarios hasta ahora. El artículo habla del comercio interior y aquí todos con el rollo de siempre.
En fin, alguien sabe algún ejemplo de
“Estamos constriñendo el tráfico de productos y servicios entre los Estados miembro que se supone que forman un mercado único y eso es lo que necesitamos arreglar, y necesitamos arreglarlo pronto”,
Cómo limitamos el tráfico de productos internamente? El de servicios entiendo que se refiere a Seguros y Banca que supongo que cada país tiene sus leyes específicas y no puedes contratar un seguro de coche en Italia
luiggi
Curiosamente son solo Hungría y Eslovaquia,dos gobiernos de derecha radical, los que torpedean el apoyo de la UE a Ucrania.

En España hay unos cuantos de izquierda radical haciendo bulto junto a Trump, Putin, Orban y Fico para justificar invasiones imperialistas.

Vamos que estáis más perdidos que un torero en la plaza roja
luiggi
 2013? Te refieres a cuándo Rusia mete a mercenarios Wagner , con uniformes verdes sin insignias, para provocar conflicto en un Dombas que estaba en paz?

O esa parte no la habías oído en RT?
aupaatu
Que el planteamiento más extremo de la derecha que nos ha llevado a la situación actual de europa,sea la solución Revolucionaria para Europa y el mundo, demuestra que los bulos y la escasa compresión lectora les va ha llevar a sus votantes de ultraderecha,a vestirse de camuflaje en el frente de batalla real, noque no tiene nada que ver con el Call of Duty de tu consola, con sillón de Gamer y el calorcito de la habitación.
Acordaros que Babascal el patriotas propuso restaurar el servicio militar obligatorio.
