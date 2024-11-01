edición general
Trump prepara una estatua de Colón para los jardines de la Casa Blanca

Trump prepara una estatua de Colón para los jardines de la Casa Blanca

El presidente quiere instalar una réplica restaurada del monumento derribado en Baltimore en 2020, en plena ofensiva cultural contra la retirada de símbolos históricos

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Cuando se entere que es Catalán le da un parrenque.
Tarod #5 Tarod
#2 yo creo que era más bien de Murcia. Buena gente.
#6 Tiranoc
#2 Yo creo que no lo es, o al menos no tiene acento. Por su forma de hablar en inglés sí que veo factible que sea norteamericano :troll:
#7 LaHipocresiaEsMaxima
#2 Eso dicen algunas personas, pero no está demostrado. Hay otros argumentos que lo sitúan naciendo en otros lugares, como en el oeste de la isla de Ibiza.
devilinside #8 devilinside
#2 Igual el Naranjután sigue la teoría de que era judío
themarquesito #1 themarquesito
Lo que sea con tal de que no se hable de Jeffrey Epstein
#4 concentrado
Va, luego se arrepiente y en vez de Colón colocará una suya.
devilinside #9 devilinside
#4 Porque Colón le dio su título de descubridor de América
#3 Suleiman
Todo lo que sea, con tal de tocar los cojones.
