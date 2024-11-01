Trump pone fin a la expectación y no se pronuncia sobre Venezuela en su mensaje a la nación

La alocución del mandatario para realizar un balance de su gestión era ampliamente esperado, luego de que un periodista conservador afirmara que Trump informaría esta noche una escalada militar de las fuerzas estadounidenses en el país sudamericano.
Los belicistas están desatados vean el ejemplo :
La Cámara de Representantes rechazó la resolución demócrata que buscaba limitar la capacidad del Presidente Donald Trump para actuar contra el narco-régimen de Nicolás Maduro.
Con esta votación, el Congreso bloquea intentos de frenar acciones directas contra redes criminales vinculadas al poder en Venezuela.
El mensaje es claro:
No habrá ataduras políticas.
No habrá protección para el narco-estado.
La presión continúa hasta el final.
Sería un error más grande que el de Rusia en Ucrania.
Lo mejor es que Maduro por fin puede dormir tranquilo y deshacer el equipaje