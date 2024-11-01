edición general
Trump pone fin a la expectación y no se pronuncia sobre Venezuela en su mensaje a la nación

La alocución del mandatario para realizar un balance de su gestión era ampliamente esperado, luego de que un periodista conservador afirmara que Trump informaría esta noche una escalada militar de las fuerzas estadounidenses en el país sudamericano.

alehopio #4 alehopio
No importa el mensaje de Trump, importa la votación que hubo previamente.

Los belicistas están desatados vean el ejemplo :

x.com/Jhonffonseca/status/2001445626383602108

La Cámara de Representantes rechazó la resolución demócrata que buscaba limitar la capacidad del Presidente Donald Trump para actuar contra el narco-régimen de Nicolás Maduro.

Con esta votación, el Congreso bloquea intentos de frenar acciones directas contra redes criminales vinculadas al poder en Venezuela.

El mensaje es claro:
No habrá ataduras políticas.
No habrá protección para el narco-estado.
La presión continúa hasta el final. {0x1f4a8} {0x1f525}
Alakrán_ #2 Alakrán_
Trump es un bocazas, no va a meter a EEUU en una invasión de Venezuela.
Sería un error más grande que el de Rusia en Ucrania.
#3 drstrangelove
Pero el bloqueo de petroleros continúa. Veremos la reacción de China con el tema.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
¿Se raja en el último momento?
Lo mejor es que Maduro por fin puede dormir tranquilo y deshacer el equipaje xD xD xD xD
