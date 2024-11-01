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Trump pide anular de forma definitiva las elecciones presidenciales de 2020

Trump pide anular de forma definitiva las elecciones presidenciales de 2020

El presidente describió al SPLC como "uno de los mayores fraudes políticos de la historia de Estados Unidos" y lo vinculó con otros casos que, según él, forman parte de una trama más amplia de engaños demócratas que incluye ActBlue. En un mensaje publicado este viernes en Truth Social, el presidente Trump ha vinculado directamente las acusaciones de fraude contra el Southern Poverty Law Center (SPLC) con la posible invalidación total de los resultados electorales de noviembre de 2020.

| etiquetas: trump , fraude electoral , eeuu , biden , 2020 , elecciones
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9 comentarios
7 2 0 K 100 actualidad
#1 Mandri20
Así ya no tendré que manipular el resultado, añadió.
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#2 moratos
Entonces el fue presidente del 2020 al 2024 y no puede tener un tercer mandato. Por tanto, debe renunciar. ¿Donde hay que firmar?
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HeilHynkel #5 HeilHynkel *
¿Soy yo el único que tiene la impresión de que Trump imita a todos los malos parodia de las pelis malas? Empezando por el dictador de Sasha Baron Cohen ....
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pepel #8 pepel
Y después que me indemnicen por los 4 años robados de presidente.
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Dene #4 Dene
Golpe de estado en marcha...
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Kantinero #6 Kantinero
Mucha paciencia tienen los usanos no republicanos
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#7 Sacapuntas
Un pasito más.
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eltxoa #3 eltxoa
lo peor, un tonto laborioso.
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#9 Cincocuatrotres
En la ultima eleccion todo el equipo tecnico de Trump estaba al servicio del control de la pulcritud de la votación y debió de haber datos muy curiosos que contradecian los de la anterior votacion, esta claro que los votos por correo etc , en fin, siempre en este país te tienes que decidir por guatemala o guatepeor.
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menéame