Trump pide anular de forma definitiva las elecciones presidenciales de 2020

El presidente describió al SPLC como "uno de los mayores fraudes políticos de la historia de Estados Unidos" y lo vinculó con otros casos que, según él, forman parte de una trama más amplia de engaños demócratas que incluye ActBlue. En un mensaje publicado este viernes en Truth Social, el presidente Trump ha vinculado directamente las acusaciones de fraude contra el Southern Poverty Law Center (SPLC) con la posible invalidación total de los resultados electorales de noviembre de 2020.