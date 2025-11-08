edición general
1 meneos
6 clics

Trump ordena negar residencia a extranjeros con obesidad y avanzada edad

El Departamento de Estado de EE.UU. envió una nueva directriz a los funcionarios de embajadas y consulados

| etiquetas: trump , nacionalizado , gordos , edad avanzada , eeuu , embajada
1 0 0 K 20 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 20 actualidad

menéame