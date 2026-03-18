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Trump no puede salir de esta guerra con retórica

El presidente Donald Trump fue a la guerra contra Irán sin explicar su estrategia al pueblo estadounidense ni al mundo. Ahora parece que, en realidad, no tenía ninguna estrategia definida. Casi tres semanas después del inicio de la guerra, Trump no tiene ningún plan evidente para lograr la caída del régimen iraní, algo que dijo que buscaba. Si su objetivo es más modesto, como la incautación del material nuclear iraní, no ha ofrecido ideas creíbles para lograrlo. Y no planificó una consecuencia previsible de una guerra en Medio Oriente:

| etiquetas: trump , guerra , retórica
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8 comentarios
5 2 3 K 40 opinion
themarquesito #7 themarquesito
#0 La detección de duplicadas falla más que una escopeta de feria, por lo que parece.
www.meneame.net/story/trump-no-puede-salir-esta-guerra-retorica-eng
2 K 56
ombresaco #1 ombresaco
Trump, retórica?
3 K 35
Ramen #3 Ramen
#1 creo que se refiere a mentiras y gritos propios de un niño de tercero de primaria. Han bajado mucho el listón de lo que se considera "retórica"
3 K 46
ombresaco #4 ombresaco
#3 ...o lo han subido tanto para que todo pase sin problemas ;)
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MellamoMulo #6 MellamoMulo
#1 no creo que sepa ni lo que significa
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#5 tierramar
Hay 2 factores que empujaron a esta guerra y no son objetivos estratégicos: la industria armamentistica yanqui necesita guerras continuas para aumentar beneficios continuamente; y desviar la atención de la presencia de Trump en el club Epstein.
1 K 30
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
Tampoco quiero yo salir con él ¬¬
1 K 22
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Le da igual, saldrá con exabruptos.
0 K 15

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