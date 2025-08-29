¿Por qué Trump no cuenta con España en la lucha contra Maduro y el Cártel de los Soles?

EE.UU. y España atraviesan momentos difíciles en sus relaciones bilaterales, con choques por el gasto militar de la OTAN, el contrato del Gobierno de Sánchez con la china Huawei y la exclusión de España en las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe. Las relaciones bilaterales entre la Administración estadounidense y el Gobierno español no pasan por un buen momento. Entre Donald Trump y Pedro Sánchez no hay química, y así lo demuestran los varios encontronazos que ambos Ejecutivos han tenido en los últimos meses.
| etiquetas: cárte de los soles , venezuela , maduro , trump , españa , drogas , otan
www.researchgate.net/publication/340594572_El_Cartel_de_los_Soles_El_n
www.swissinfo.ch/spa/cartel-de-los-soles:-existe-la-supuesta-narcoband
www.newtral.es/cartel-de-los-soles-lo-que-se-sabe-de-la-organizacion-d
* editado un enlace