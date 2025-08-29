¿Por qué Trump no cuenta con España en la lucha contra Maduro y el Cártel de los Soles?

EE.UU. y España atraviesan momentos difíciles en sus relaciones bilaterales, con choques por el gasto militar de la OTAN, el contrato del Gobierno de Sánchez con la china Huawei y la exclusión de España en las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe. Las relaciones bilaterales entre la Administración estadounidense y el Gobierno español no pasan por un buen momento. Entre Donald Trump y Pedro Sánchez no hay química, y así lo demuestran los varios encontronazos que ambos Ejecutivos han tenido en los últimos meses.