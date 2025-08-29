edición general
5 meneos
21 clics
¿Por qué Trump no cuenta con España en la lucha contra Maduro y el Cártel de los Soles?

¿Por qué Trump no cuenta con España en la lucha contra Maduro y el Cártel de los Soles?

EE.UU. y España atraviesan momentos difíciles en sus relaciones bilaterales, con choques por el gasto militar de la OTAN, el contrato del Gobierno de Sánchez con la china Huawei y la exclusión de España en las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe. Las relaciones bilaterales entre la Administración estadounidense y el Gobierno español no pasan por un buen momento. Entre Donald Trump y Pedro Sánchez no hay química, y así lo demuestran los varios encontronazos que ambos Ejecutivos han tenido en los últimos meses.

| etiquetas: cárte de los soles , venezuela , maduro , trump , españa , drogas , otan
5 0 1 K 49 actualidad
16 comentarios
5 0 1 K 49 actualidad
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
Pues porque lo de los soles es una puta excusa inventada para los NATOntados, como las armas de Sadam o lo del Golfo de Tonkin.
10 K 124
Gry #14 Gry
#4 No creo que no se nos olvide  media
0 K 15
#1 cunaxa
Es que no se debería atacar a ningún país con una excusa inventada.
8 K 88
#9 Leon_Bocanegra
Por el mismo motivo por el que nosotros no llamamos a los USA para que nos ayuden a cazar gamusinos.
3 K 42
#7 Galton
"Entre Donald Trump y Pedro Sánchez no hay química." Lo cual es otro punto más a favor de Sánchez... :roll:
3 K 33
Sandman #3 Sandman
Quita, quita... mejor así.
2 K 29
#5 muerola
Y si contara, España debería negarse
2 K 29
Torrezzno #6 Torrezzno
EEUU siempre ha participado del narcotráfico. Su relación con narcos y dictadores es complicada
2 K 27
#13 arreglenenlacemagico
#6 Todos los narcos y vendedores de armas potentes tienen contacto con estados que les protegen o hacen la vista gorda , a cambio de servicios... Da igual el color o si es una democracia o no...
0 K 5
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
no se, no se me ocurre ninguna razon :roll: :roll: :troll: :troll:
2 K 21
Jakeukalane #10 Jakeukalane
Es mentira tras mentira el artículo. Propaganda sin más.
1 K 20
#15 Marisadoro
#10 ¡Hasta meciona a Koldo en un auténtico ejercicio de contorsionismo informativo!
0 K 12
Jakeukalane #16 Jakeukalane
#15 la verdad no había llegado a ese párrafo. Me quedé en el anterior porque se quejaba la Mariola o Mariana de que habían ayudado a Edmundo a hacer lo que este quería que era salir de Venezuela. Así que seguramente la tipa esa sea estilo Ayuso, deformando la realidad 180° grados cuando les parece. Un periodista no tiene que repetir como un loro lo que dice un político si no analizar si es cierto o no.
0 K 10
Jakeukalane #8 Jakeukalane
Efectivamente, muy bien expresado  media
0 K 10
#12 arreglenenlacemagico
no como los laboratorios nazis de ucrania :shit:
0 K 5

menéame