Trump logra el voto de ocho senadores demócratas para acabar con el cierre del Gobierno sin garantías para las coberturas sanitarias

Los republicano sen el Senado logran un acuerdo con un grupo de ocho senadores demócratas que allana el camino, al sumar 60 votos frente a 40, a terminar con el cierre de la Administración, que ya dura 40 días. El pacto, hecho a medida de la Casa Blanca, tiene que ir a la Cámara de Representantes tras pasar por el Senado