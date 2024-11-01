Trump logra el voto de ocho senadores demócratas para acabar con el cierre del Gobierno sin garantías para las coberturas sanitarias

Los republicano sen el Senado logran un acuerdo con un grupo de ocho senadores demócratas que allana el camino, al sumar 60 votos frente a 40, a terminar con el cierre de la Administración, que ya dura 40 días. El pacto, hecho a medida de la Casa Blanca, tiene que ir a la Cámara de Representantes tras pasar por el Senado
En CLM manda y mandará, por qué la jugada histórica del PP de, en una comunidad envejecida proponer quitar centros de salud como lo dijeron hace 10 años, les va a pasar factura otros 10.
Aquí solo tenemos o Kang o a Kodos.
No es solo que dispongan de mejores aparatos de propaganda ... es que así se las dejaban a Fernando VII.
Es como Page, Bono o Legina ... pero a lo bestia.
Para que luego digan que la derecha española sólo copia de USA, la cosa va en las dos direcciones.
¡ Genial está a EEUU !