Trump logra el voto de ocho senadores demócratas para acabar con el cierre del Gobierno sin garantías para las coberturas sanitarias

Los republicano sen el Senado logran un acuerdo con un grupo de ocho senadores demócratas que allana el camino, al sumar 60 votos frente a 40, a terminar con el cierre de la Administración, que ya dura 40 días. El pacto, hecho a medida de la Casa Blanca, tiene que ir a la Cámara de Representantes tras pasar por el Senado

themarquesito #1 themarquesito
Lamentable rendición de Chuck Schumer, que casi garantiza que los demócratas pierdan las elecciones del año que viene. Los republicanos se dedicarán a echarle la culpa a los demócratas de la pérdida de la cobertura sanitaria de 20 millones de personas; visto disponen de los mejores aparatos de propaganda, colará.
frg #2 frg
#1 El mundo está lleno de Emilianos García-Page, políticos arribistas disfrazados de lo que no son.
Herumel #9 Herumel *
#2 Page no está disfrazado, se ve que es un democristiano como lo fue Bono a la legua,
En CLM manda y mandará, por qué la jugada histórica del PP de, en una comunidad envejecida proponer quitar centros de salud como lo dijeron hace 10 años, les va a pasar factura otros 10.

Aquí solo tenemos o Kang o a Kodos.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 Schumer estaba cantado que se iba a plegar
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#1

No es solo que dispongan de mejores aparatos de propaganda ... es que así se las dejaban a Fernando VII.
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Aquí tenemos gente que sabe mucho más que yo, pero en el tema del bipartidismo de USA ... hay gente en los demócratas que solo se diferencian de los republicanos en el partido al que dicen pertenecer.

Es como Page, Bono o Legina ... pero a lo bestia.
#4 Abril_2025
Si los demócratas tuvieran que ir a un tiroteo llevarían cuchillos.
Andreham #5 Andreham
Vamos un tamayazo.

Para que luego digan que la derecha española sólo copia de USA, la cosa va en las dos direcciones.
#3 unocualquierax
O sea, que no solamente los demócratas no consiguen que algunos republicanos les ayuden a echar a Trump, sino que Trump consigue que algunos demócratas hagan lo que a él le sale de los cojones.
¡ Genial está a EEUU !
