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Trump llama a los líderes de Irán "sacos de mierda trastornados" en la creciente espiral de violencia de Oriente Próximo [ENG]

Trump llama a los líderes de Irán "sacos de mierda trastornados" en la creciente espiral de violencia de Oriente Próximo [ENG]

Los residentes de Teherán denuncian bombardeos incesantes con aviones estadounidenses e israelíes lanzando una oleada de ataques.

| etiquetas: trump , eeuu , guerra , iran
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11 comentarios
11 2 0 K 165 actualidad
Mediorco #1 Mediorco
Le dijo la sartén al cazo.
7 K 96
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 ¿Qué cazo? Los líderes de Irán no son sacos de mierda trastornados bajo ningún punto de vista objetivo. Los de USA e 15r43l, sí lo son.
1 K 31
#2 Tiranoc
Repite lo que le dice a él el mundo entero.
1 K 26
Solinvictus #6 Solinvictus
Serán todos eso pero no pedofilos.
1 K 17
Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial
#6 Creo que no has visto la legislacion irani sobre matrimonio infantil
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alehopio #9 alehopio
#6 Todos coincidimos en que esta guerra es asimétrica.

¿Cómo podría no serlo?

Por un lado, están personas como:

Dr. Ali Larijani (Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán), autor de tres ensayos sobre Immanuel Kant; sus escritos se estudian en universidades occidentales:

• El método matemático en la filosofía de Kant
• Metafísica y ciencias exactas en la filosofía de Kant
• Intuición y juicios sintéticos a priori en la filosofía de Kant

Y:

Dr. Abbas Araghchi (Ministro…   » ver todo el comentario
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frankiegth #3 frankiegth *
Meneo este desecho de noticia para que moral de los pueblos originales y soberanos del Golfo Pérsico siga bien alta.
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Mediorco #4 Mediorco
#3 El líder del mundo libre, que se distingue por su elegancia.
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LázaroCodesal #11 LázaroCodesal
#4 Nerón tocando la lira.
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SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones *
Política de altos vuelos...
El presidente del país más mejor del mundo mundial.
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salteado3 #10 salteado3
Que luego no entiende por qué no le cogen el teléfono los iraníes...
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menéame