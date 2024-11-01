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Trump llama a los líderes de Irán "sacos de mierda trastornados" en la creciente espiral de violencia de Oriente Próximo [ENG]
Los residentes de Teherán denuncian bombardeos incesantes con aviones estadounidenses e israelíes lanzando una oleada de ataques.
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trump
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#1
Mediorco
Le dijo la sartén al cazo.
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#5
Supercinexin
#1
¿Qué cazo? Los líderes de Irán no son
sacos de mierda trastornados
bajo ningún punto de vista objetivo. Los de USA e 15r43l, sí lo son.
1
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31
#2
Tiranoc
Repite lo que le dice a él el mundo entero.
1
K
26
#6
Solinvictus
Serán todos eso pero no pedofilos.
1
K
17
#7
Expat_Guinea_Ecuatorial
#6
Creo que no has visto la legislacion irani sobre matrimonio infantil
0
K
11
#9
alehopio
#6
Todos coincidimos en que esta guerra es asimétrica.
¿Cómo podría no serlo?
Por un lado, están personas como:
Dr. Ali Larijani (Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán), autor de tres ensayos sobre Immanuel Kant; sus escritos se estudian en universidades occidentales:
• El método matemático en la filosofía de Kant
• Metafísica y ciencias exactas en la filosofía de Kant
• Intuición y juicios sintéticos a priori en la filosofía de Kant
Y:
Dr. Abbas Araghchi (Ministro…
» ver todo el comentario
0
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#3
frankiegth
*
Meneo este desecho de noticia para que moral de los pueblos originales y soberanos del Golfo Pérsico siga bien alta.
0
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16
#4
Mediorco
#3
El líder del mundo libre, que se distingue por su elegancia.
0
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20
#11
LázaroCodesal
#4
Nerón tocando la lira.
0
K
7
#8
SeñorPresunciones
*
Política de altos vuelos...
El presidente del país más mejor del mundo mundial.
0
K
13
#10
salteado3
Que luego no entiende por qué no le cogen el teléfono los iraníes...
0
K
12
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11
comentarios)
menéame
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¿Cómo podría no serlo?
Por un lado, están personas como:
Dr. Ali Larijani (Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán), autor de tres ensayos sobre Immanuel Kant; sus escritos se estudian en universidades occidentales:
• El método matemático en la filosofía de Kant
• Metafísica y ciencias exactas en la filosofía de Kant
• Intuición y juicios sintéticos a priori en la filosofía de Kant
Y:
Dr. Abbas Araghchi (Ministro… » ver todo el comentario
El presidente del país más mejor del mundo mundial.