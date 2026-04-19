Trump leerá un versículo de la Biblia desde el Despacho Oval tras su enfrentamiento con el Papa y la eliminación de una imagen generada por IA [ENG]

A principios de este año, Hegseth —que ha intentado especialmente introducir la religión en los asuntos oficiales del Pentágono y recurre con frecuencia a las escrituras— invitó a un pastor con opiniones controvertidas a dirigir un servicio de oración en el Pentágono. El pastor, Douglas Wilson, apoya eliminar el derecho de las mujeres al voto, cree que la homosexualidad debería ser un delito y aboga por una teocracia cristiana.
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Pete Hegseth lee un versículo bíblico falso de Pulp Fiction en un servicio de oración en el Pentágono
www.meneame.net/story/pete-hegseth-lee-versiculo-biblico-falso-pulp-fi
La capacidad de leer no le da automáticamente la capacidad de entender lo que lee.
Veis como al final todos los conflictos más importantes en el mundo son provocados por la extrema derecha nazi teocrática?!?!
Tanto Rusia, como USA, como Israel como Irán están gobernados por la derecha más asquerosa que existe.
Esta señora es la asesora religiosa y espiritual de Donald Trump
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