Trump leerá un versículo de la Biblia desde el Despacho Oval tras su enfrentamiento con el Papa y la eliminación de una imagen generada por IA [ENG]

A principios de este año, Hegseth —que ha intentado especialmente introducir la religión en los asuntos oficiales del Pentágono y recurre con frecuencia a las escrituras— invitó a un pastor con opiniones controvertidas a dirigir un servicio de oración en el Pentágono. El pastor, Douglas Wilson, apoya eliminar el derecho de las mujeres al voto, cree que la homosexualidad debería ser un delito y aboga por una teocracia cristiana.