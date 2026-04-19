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Trump leerá un versículo de la Biblia desde el Despacho Oval tras su enfrentamiento con el Papa y la eliminación de una imagen generada por IA [ENG]

Trump leerá un versículo de la Biblia desde el Despacho Oval tras su enfrentamiento con el Papa y la eliminación de una imagen generada por IA [ENG]

A principios de este año, Hegseth —que ha intentado especialmente introducir la religión en los asuntos oficiales del Pentágono y recurre con frecuencia a las escrituras— invitó a un pastor con opiniones controvertidas a dirigir un servicio de oración en el Pentágono. El pastor, Douglas Wilson, apoya eliminar el derecho de las mujeres al voto, cree que la homosexualidad debería ser un delito y aboga por una teocracia cristiana.

| etiquetas: trump , oración , biblia , versículo , papa
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Grahml
"Hegseth, que ha intentado especialmente introducir la religión en los asuntos oficiales del Pentágono y recurre con frecuencia a las escrituras"

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Pete Hegseth lee un versículo bíblico falso de Pulp Fiction en un servicio de oración en el Pentágono
www.meneame.net/story/pete-hegseth-lee-versiculo-biblico-falso-pulp-fi
4 K 75
crob #4 crob
La noticia es que Trump sabe leer
2 K 38
RoterHahn #6 RoterHahn
#4
La capacidad de leer no le da automáticamente la capacidad de entender lo que lee. :troll:
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vilgeits #10 vilgeits
#4 Seguro que lee Netanyahu escondido y a Trump le mueven la boca.
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Dene #2 Dene
La dictadura teocratica usana
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Chinchorro #8 Chinchorro *
#2 ¿Pero qué teocracia? Porque parece que ni siquiera tienen claro qué tipo de cristianismo practican. Es como un pastiche de conceptos que solo benefician a los hombres adinerados, blancos y heterosexuales y tienen como mascota a un palestino rubio de ojos azules.
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ipanies #9 ipanies
Malditas teocracias!!!!!
Veis como al final todos los conflictos más importantes en el mundo son provocados por la extrema derecha nazi teocrática?!?!
Tanto Rusia, como USA, como Israel como Irán están gobernados por la derecha más asquerosa que existe.
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Spirito #12 Spirito
#9 ¿Ya estamos metiendo a Rusia en la pipirrana que están protagonizando los yanquis desde hace décadas?
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#7 Beltza01
In good wii Trump.
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#3 mariopg
sólo "trabajan" para los rednecks, acabarán pagándolo caro
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#5 Grahml
#3 A saber. Yo creo que aún es varios niveles inferiores a eso.

Esta señora es la asesora religiosa y espiritual de Donald Trump

x.com/i/status/2044754592299126999
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menéame