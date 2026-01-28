edición general
4 meneos
13 clics
Trump lanza un ultimátum a Irán y le amenaza con una "flota mayor" que Venezuela para forzarle a negociar un pacto nuclear

Trump lanza un ultimátum a Irán y le amenaza con una "flota mayor" que Venezuela para forzarle a negociar un pacto nuclear

Donald Trump vuelve a agitar el tablero exterior con una amenaza explícita a Irán: sentarse a negociar de forma inmediata un acuerdo sobre su programa nuclear o exponerse a una intervención militar. En un mensaje publicado en su red social, Trump amenazó este miércoles con el envío de una "armada masiva" hacia la región y citó como precedente la operación estadounidense en Venezuela para detener y encarcelar en una prisión de Nueva York al presidente Nicolás Maduro. Irán replicó con firmeza, pero sin cerrar del todo la puerta: el ministro de

| etiquetas: trump , ultimátum , irán , amenaza , flota , mayor , forzarle , negociar , pacto
3 1 0 K 54 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 54 actualidad
LinternaGorri #1 LinternaGorri *
Recordemos que fue Trump el que rescindió el anterior tratado nuclear, así que aunque quisieran, a ver que credibilidad tiene el "señor" ese
2 K 38
eltxoa #2 eltxoa
y esa flota la pasarán por el estrecho de Ormuz :troll:
2 K 34
eltxoa #5 eltxoa
#4 no lo pillo
0 K 11
#7 perica_we
#2 no les hace falta, con todas las bases militares que tienen por allá.... cerquita
0 K 6
#6 perica_we
#3 por oriente medio siempre, 24/7/365 han tenido 1, sino 2, otro por el pacífico y los que tendrán viajando para relevar. hasta en el mediterraneo (con israel) creo que han tenido que poner otro punto de despliegue permanente.
en su forma de desplegarlos, lo que era raro un paseito por el caribe.
0 K 6

menéame