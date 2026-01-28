Trump lanza un ultimátum a Irán y le amenaza con una "flota mayor" que Venezuela para forzarle a negociar un pacto nuclear

Donald Trump vuelve a agitar el tablero exterior con una amenaza explícita a Irán: sentarse a negociar de forma inmediata un acuerdo sobre su programa nuclear o exponerse a una intervención militar. En un mensaje publicado en su red social, Trump amenazó este miércoles con el envío de una "armada masiva" hacia la región y citó como precedente la operación estadounidense en Venezuela para detener y encarcelar en una prisión de Nueva York al presidente Nicolás Maduro. Irán replicó con firmeza, pero sin cerrar del todo la puerta: el ministro de