Irán promete responder a cualquier ataque de EEUU, pero abre la puerta al diálogo nuclear

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán advirtió este miércoles que sus fuerzas responderán con contundencia ante cualquier operación militar de Estados Unidos, pero no descartó un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán, después de que Donald Trump advirtiera que «el tiempo se acaba» para negociar. El canciller iraní, Abás Araqhchi, advirtió en X que el país mantiene «el dedo en el gatillo» para responder de «manera inmediata y contundente» a cualquier agresión. Trump tiene 10 buques de guerra desplegados en Oriente Medio tra