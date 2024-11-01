edición general
Trump insta a republicanos a ganar elecciones legislativas para evitar un "impeachment"

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este martes a los republicanos a esforzarse por ganar las próximas elecciones legislativas de noviembre para evitar que los demócratas vuelvan a iniciar un"impeachment" en su contra si recuperan el control del Congreso. «Necesitamos ganar las elecciones legislativas de mitad de mandato, porque si no lo hacemos —advirtió— los demócratas buscarán cualquier pretexto para iniciar de nuevo un proceso de impeachment contra mí», afirmó Donald Trump.

7 comentarios
#2 UNX
Cualquier pretexto dice, como si no hubiera razones fundamentadas de sobra.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Impreachment sobre que exactamente?

-Saltarse el congreso para actuar al margen del derecho internacional en Venezuela?

-la lista Epstein?

-las actuaciones del ICE?

-bloquear la investigación del Asalto al Capitolio?

-invitar a un hombre buscado por la justicia internacional a la Casa Blanca?

-querer retorcer la Constitución para un tercer mandato?

themarquesito #4 themarquesito
#3 Unas 200 ilegalidades, más o menos.

#7 NoMeVeas
#3 Lo que me jode es que aquí han existido muchos actores a titulo lucrativo que me da a mi que se van a ir de rositas, porque si esperamos que la otra parte de la dictadura yankee, los "demócratas" actueen contra sus oligarcas... es que no se ha prestado atención.

Espero y deseo equivocarme.

smilo #5 smilo
Por supuesto si pierde las legislativas será culpa de otros, no tendrá nada que ver toda la mierda que está haciendo

#1 Grahml
Aún queda para las elecciones legislativas. El 3 de noviembre de este año.

Pero para que la gente vaya viendo cómo Trump ya se ha puesto en campaña.
Con la de mierdas que ha hecho, se ve en la cárcel si pierde el poder.

Ya buscará la manera de cancelar las elecciones el monstruo degenerado este.

«Trump: "You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached."»
x.com/i/status/2008577291207504057

Dene #6 Dene
Dando razones para votar a los otros


