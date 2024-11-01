Trump insta a republicanos a ganar elecciones legislativas para evitar un "impeachment"

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este martes a los republicanos a esforzarse por ganar las próximas elecciones legislativas de noviembre para evitar que los demócratas vuelvan a iniciar un"impeachment" en su contra si recuperan el control del Congreso. «Necesitamos ganar las elecciones legislativas de mitad de mandato, porque si no lo hacemos —advirtió— los demócratas buscarán cualquier pretexto para iniciar de nuevo un proceso de impeachment contra mí», afirmó Donald Trump.
-Saltarse el congreso para actuar al margen del derecho internacional en Venezuela?
-la lista Epstein?
-las actuaciones del ICE?
-bloquear la investigación del Asalto al Capitolio?
-invitar a un hombre buscado por la justicia internacional a la Casa Blanca?
-querer retorcer la Constitución para un tercer mandato?
…
Espero y deseo equivocarme.
Pero para que la gente vaya viendo cómo Trump ya se ha puesto en campaña.
Con la de mierdas que ha hecho, se ve en la cárcel si pierde el poder.
Ya buscará la manera de cancelar las elecciones el monstruo degenerado este.
