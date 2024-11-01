Trump insta a republicanos a ganar elecciones legislativas para evitar un "impeachment"

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este martes a los republicanos a esforzarse por ganar las próximas elecciones legislativas de noviembre para evitar que los demócratas vuelvan a iniciar un"impeachment" en su contra si recuperan el control del Congreso. «Necesitamos ganar las elecciones legislativas de mitad de mandato, porque si no lo hacemos —advirtió— los demócratas buscarán cualquier pretexto para iniciar de nuevo un proceso de impeachment contra mí», afirmó Donald Trump.