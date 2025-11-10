edición general
Trump indulta a Giuliani y a decenas de implicados en los intentos de socavar las elecciones de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó en la madrugada de este lunes (hora de Washington) a 77 personas implicadas en los intentos de revertir los resultados electorales.

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Esto ya no es un golpe...es una paliza
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Leñe, la sorpresa es que no lo hubiera indultado antes.
#5 _3605
Dictador de mierda, pútrido capitalista, fascista, ladrón, violador de niñas.
alcama #2 alcama
Pedro Sánchez nunca lo haría
