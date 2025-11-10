·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
12
clics
Trump indulta a Giuliani y a decenas de implicados en los intentos de socavar las elecciones de 2020
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó en la madrugada de este lunes (hora de Washington) a 77 personas implicadas en los intentos de revertir los resultados electorales.
|
etiquetas
:
trump
,
giuliani
,
eeuu
,
indulto
11
2
0
K
103
actualidad
5 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ur_quan_master
Esto ya no es un golpe...es una paliza
4
K
59
#3
themarquesito
#0
Es duplicada, mandé yo la noticia esta mañana
www.meneame.net/story/trump-indulta-rudy-giuliani-otros-participes-pla
2
K
36
#4
HeilHynkel
Leñe, la sorpresa es que no lo hubiera indultado antes.
1
K
27
#5
_3605
Dictador de mierda, pútrido capitalista, fascista, ladrón, violador de niñas.
1
K
17
#2
alcama
Pedro Sánchez nunca lo haría
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
