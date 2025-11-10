edición general
Trump indulta a Rudy Giuliani y otros partícipes del plan de subvertir las elecciones de 2020 [ENG]

El presidente Donald Trump ha indultado a una larga lista de aliados políticos por su apoyo o implicación en los planes de subvertir las elecciones de 2020, ha informado el jurisconsulto de indultos del Departamento de Justicia. La lista incluye también al exjefe de gabinete Mark Meadows, la abogada Sidney Powell y otros.

themarquesito #1 themarquesito
No nos pilla de nuevas a @Verdaderofalso o a mí, pero tampoco pasa nada ya que Powell, Giuliani, Eastman, Meadows, Ellis, y mucha más gente están empapelados en varios procesos estatales, y ahí no llega el poder presidencial de indulto.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 esto ni cotizaba, es mas, ya estaba preocupándome porque llevaba meses en el poder y no los había indultado.

Aún así; Rudy tiene que pagar a las trabajadoras electorales que difamó? O se va de rositas?
themarquesito #3 themarquesito
#2 Tiene que pagarles, que eso fue un caso estatal en Georgia.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 mira, una alegría entre tanta basura
OCLuis #5 OCLuis
Si alguien no sabe quien es el tal Giuliani sale en una de las pelis de Borat queriéndole meter mano a una supuesta hermana del protagonista/periodista en una habitación.
ixo #6 ixo
Según Trump, es su país y se lo folla cómo y cuando quiere. 8-D
