Trump indulta a Rudy Giuliani y otros partícipes del plan de subvertir las elecciones de 2020 [ENG]

El presidente Donald Trump ha indultado a una larga lista de aliados políticos por su apoyo o implicación en los planes de subvertir las elecciones de 2020, ha informado el jurisconsulto de indultos del Departamento de Justicia. La lista incluye también al exjefe de gabinete Mark Meadows, la abogada Sidney Powell y otros.
Aún así; Rudy tiene que pagar a las trabajadoras electorales que difamó? O se va de rositas?