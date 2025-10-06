edición general
Trump Indulta al Fundador de Binance CZ Tras 'Guerra Contra las Criptomonedas' de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al fundador de Binance, Changpeng Zhao, según confirmó la Casa Blanca a Decrypt el jueves, marcando el último acto de clemencia para la industria de activos digitales por parte de la administración favorable a las criptomonedas. Zhao, también conocido como "CZ", renunció a su cargo como CEO de Binance en 2023 como parte de un acuerdo de culpabilidad que lo envió a prisión durante cuatro meses en 2024 en una cárcel de mínima seguridad en Lompoc, California.

No,, Trump no ha llegado a la presidencia para enriquecerse.

Leavitt: «Me parece ridículo que alguien en esta sala siquiera sugiera que el presidente Trump hace algo en beneficio propio»

www.meneame.net/story/leavitt-francamente-parece-ridiculo-alguien-esta
#2 pues disimula muy bien. Hasta su nene pequeño está metido en criptos:
www.forbes.com/sites/kylemullins/2025/10/06/how-19-year-old-barron-tru
:palm: Y espérate que P. Diddy va detrás...
#1 Por no hablar de Ghislaine Maxwell, aunque con ella no sé si más bien optarán por suicidarla
