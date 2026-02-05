edición general
Trump impone el relato del fraude electoral y llama a “nacionalizar” los comicios

Los padres fundadores de Estados Unidos interpretaron el naciente país como un “experimento” democrático, opuesto a la autoridad y arbitrariedad de un monarca. Para ello, establecieron en la Constitución una serie de pesos y contrapesos entre los tres poderes federales (ejecutivo, legislativo y judicial), así como entre los estados y la federación.

El asalto del FBI a la sede electoral de Fulton fue para esto, ni cotiza.

Alegaran que hubo fraude (jamás se demostro incluso hay gente condenada como Giuliani que aseguró que hubo fraude y atacó a empleadas electorales, y cuando llegó el juicio dijo que lo había leído en Facebook y no pudo corroborarlo) y que tienen que controlar las votaciones
#2 Unos 60 casos perdieron en los tribunales en distintos estados, no siendo capaces de demostrar fraude ninguno en ningún sitio.
¿Pero los comicios estaban en manos privadas?, como va a nacionalizar los procesos electorales si los promueven las instituciones públicas.

Otra cosa es que empresas privadas puedan tener ingerencias en las elecciones. Como por ejemplo, Indra en España. Eso no me parece mal.
#3 Con nacionalizar se refiere a quitar el poder de organizarlas a cada estado y que sea competencia federal y asi poder controlarlas completamente.
#4 Vaya tipejo Trump, lo hace para mangonear todo lo que quiera y más. Supongo que también tendrán juntas electorales independientes y es lo que quiere meter mano, vaya tipejo.

En España no sé quienes promueven los procesos electorales a nivel local y provincial, si son los gobiernos autonómicas o es el gobierno central.
#3 El Gobierno federal no interviene de modo alguno en ninguna parte del proceso electoral. Como se hacen los censos electorales, quien los hace, como se establecen o cambian los distritos electorales o cuando empiezan las primarias se decide en casa estado. Así que no hay un sistema electoral, sino 50.
#6 Debe ser muy caótico tener 50 sistemas electorales.

Todavía me acuerdo cuando ganó la primera elección George Bush hijo contra Al Gore, en los medios explicaron algo del sistema electoral estadounidense y alucine bastante con muchas cosas.
