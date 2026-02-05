Trump impone el relato del fraude electoral y llama a “nacionalizar” los comicios

Los padres fundadores de Estados Unidos interpretaron el naciente país como un “experimento” democrático, opuesto a la autoridad y arbitrariedad de un monarca. Para ello, establecieron en la Constitución una serie de pesos y contrapesos entre los tres poderes federales (ejecutivo, legislativo y judicial), así como entre los estados y la federación.
| etiquetas: trump , elecciones , fraude
Alegaran que hubo fraude (jamás se demostro incluso hay gente condenada como Giuliani que aseguró que hubo fraude y atacó a empleadas electorales, y cuando llegó el juicio dijo que lo había leído en Facebook y no pudo corroborarlo) y que tienen que controlar las votaciones
Tómate en serio las amenazas de Trump de “hacerse con el control” de las elecciones
www.meneame.net/m/actualidad/tomate-serio-amenazas-trump-hacerse-contr
Relacionada 2:
Karoline Leavitt afirma que Trump estaba «bromeando» cuando habló de cancelar las elecciones
www.meneame.net/story/casa-blanca-afirma-trump-estaba-bromeando-cuando
Otra cosa es que empresas privadas puedan tener ingerencias en las elecciones. Como por ejemplo, Indra en España. Eso no me parece mal.
En España no sé quienes promueven los procesos electorales a nivel local y provincial, si son los gobiernos autonómicas o es el gobierno central.
Todavía me acuerdo cuando ganó la primera elección George Bush hijo contra Al Gore, en los medios explicaron algo del sistema electoral estadounidense y alucine bastante con muchas cosas.