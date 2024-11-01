Trump imita a Emmanuel Macron mientras el presidente pone acento francés al relatar una llamada telefónica [ENG]  

Al reproducir una llamada telefónica que ambos líderes mantuvieron sobre los precios de los medicamentos, Trump dijo que Macron le había saludado así: «Sí, Donald, Donald. Muchas gracias por llamar». Trump se metió en el papel del presidente francés mientras recreaba ambos lados de la conversación sobre los precios de los fármacos. Volviendo a su acento estadounidense, Trump dijo que fue firme con Macron, diciéndole: «No te va a gustar esta llamada. Vas a tener que subir los precios de tus medicamentos».