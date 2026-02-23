edición general
Trump se hace pasar por otra persona

Trump se hace pasar por otra persona  

Trump se hace pasar por puerta persona en un medio de comunicación. Llama a un programa de la televisión púbica para insultar a los jueces del supremo haciéndose pasar por un tal John Barron, algo que ya hizo en los 80 con usando el mismo nombre.

6 comentarios
estemenda #3 estemenda
¿"Puerta persona", "televisión púbica"? :shit:
Cantro #6 Cantro
#3 bueno, eso era la Telecinco de los noventa

Era púbica y tética
powernergia #1 powernergia
Es el faro que guía a IDA,

Todo cuadra.
calde #2 calde *
relacionada:

cadenaser.com/nacional/2026/02/23/sospechas-sobre-si-trump-se-hizo-pas

La de youtube explica los otros casos en los que usó otros nombres para hablar bien de su mismo ante la prensa.
hdblue #5 hdblue
NOPUTOPUEDESER,es fake no? se ha montado un cathyvipi el naranjito?
#4 Zamarro
Hace esto perrosanxe y arde españa.
Lo hace trumpetas y ya vereis como sale gente con fachaleco a defenderlo, sea o no verdad que es el.
