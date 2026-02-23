Trump se hace pasar por otra persona  

Trump se hace pasar por puerta persona en un medio de comunicación. Llama a un programa de la televisión púbica para insultar a los jueces del supremo haciéndose pasar por un tal John Barron, algo que ya hizo en los 80 con usando el mismo nombre.
| etiquetas: trump , llamada , miente , barron
Era púbica y tética
Todo cuadra.
cadenaser.com/nacional/2026/02/23/sospechas-sobre-si-trump-se-hizo-pas
La de youtube explica los otros casos en los que usó otros nombres para hablar bien de su mismo ante la prensa.
Lo hace trumpetas y ya vereis como sale gente con fachaleco a defenderlo, sea o no verdad que es el.