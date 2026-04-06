Trump eleva su amenaza sobre Irán: "Podemos acabar con un país entero en una noche y puede ser mañana"

El conflicto en Oriente Próximo vive uno de sus momentos más tensos dado el inminente fin del ultimátum impuesto por Donald Trump. El presidente estadounidense ha señalado que no ampliará el plazo y que, de no lograr un acuerdo, Irán deberá atenerse a las graves consecuencias militares. "Podemos acabar con un país entero en una noche y esa noche puede ser mañana", ha asegurado ante los medios de comunicación.