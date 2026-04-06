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Trump eleva su amenaza sobre Irán: "Podemos acabar con un país entero en una noche y puede ser mañana"

Trump eleva su amenaza sobre Irán: "Podemos acabar con un país entero en una noche y puede ser mañana"

El conflicto en Oriente Próximo vive uno de sus momentos más tensos dado el inminente fin del ultimátum impuesto por Donald Trump. El presidente estadounidense ha señalado que no ampliará el plazo y que, de no lograr un acuerdo, Irán deberá atenerse a las graves consecuencias militares. "Podemos acabar con un país entero en una noche y esa noche puede ser mañana", ha asegurado ante los medios de comunicación.

| etiquetas: trumph , irán , ultimatum , oriente próximo
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8 comentarios
3 1 1 K 30 actualidad
#1 Albarkas
Los iraníes no tiene pinta que se vayan a echar atrás...
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Bueno ya lo hicieron en Japón dos veces y sobre objetivos civiles. Los americanos son así de majos. Nuestros aliades.
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BastardWolf #5 BastardWolf
Despues de estas declaraciones tan democraticas y pacificas Ayuso ha encargado otras tres medallas para el
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XtrMnIO #6 XtrMnIO
Eso merece otra medalla FIFA de la Paz.
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ansiet #4 ansiet
"Trump asegura que los iraníes están "dispuestos a soportar" sus bombas para "tener libertad"
Vaya barbaridad por favor.
Este "personaje" debería de estar encerrado en un cuarto acolchado y atado de pies y manos.
Estamos con los peores mandatarios en EE.UU. desde hace mucho.
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ansiet #7 ansiet
@emmett_brown
Ya me dirás tú donde está la duplicidad.
Relacionada si quieres una posterior a esta.
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Javi_Pina #2 Javi_Pina
Si es un nuke va a ser el fin de EEUU
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#8 Grahml
#2 La egolatría sociopata y disfuncional de Trump, probablemente nos lleve a ese evento.

Ese tío no quiere morir sin antes llevarse unas cuantas vidas por delante. Por qué otros sí tienen derecho a ser jóvenes y a vivir más que él.

Cómo se atreven.
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menéame