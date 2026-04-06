Trump eleva su amenaza sobre Irán: "Podemos acabar con un país entero en una noche y puede ser mañana"

El conflicto en Oriente Próximo vive uno de sus momentos más tensos dado el inminente fin del ultimátum impuesto por Donald Trump. El presidente estadounidense ha señalado que no ampliará el plazo y que, de no lograr un acuerdo, Irán deberá atenerse a las graves consecuencias militares. "Podemos acabar con un país entero en una noche y esa noche puede ser mañana", ha asegurado ante los medios de comunicación.
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Vaya barbaridad por favor.
Este "personaje" debería de estar encerrado en un cuarto acolchado y atado de pies y manos.
Estamos con los peores mandatarios en EE.UU. desde hace mucho.
Ya me dirás tú donde está la duplicidad.
Relacionada si quieres una posterior a esta.
Ese tío no quiere morir sin antes llevarse unas cuantas vidas por delante. Por qué otros sí tienen derecho a ser jóvenes y a vivir más que él.
Cómo se atreven.