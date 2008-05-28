·
10
meneos
34
clics
Trump dice que puede usar las bases militares en España cuando quiera, pero los tratados sostienen lo contrario
El convenio que regula el uso de las instalaciones militares por parte de EEUU afirma claramente la soberanía española y la necesidad de autorizar previamente los usos no previstos.
|
etiquetas
:
trump
,
bases
,
tratados
,
irán
,
eeuu
actualidad
15 comentarios
actualidad
#1
Suleiman
El se pasa los tratados por el ganchito. Lo hace todos los días.
8
K
93
#2
tul
#1
en lo referente a las bases en españa se llevan pasando los tratados por el forro desde que se firmaron
4
K
54
#3
MiguelDeUnamano
#1
Es evidente que cualquier tratado va a ser maltratado.
0
K
15
#10
eipoc
#1
todo lo que sea violar a este engendro parece que le gusta.
0
K
10
#4
HeilHynkel
Ya que tanto nos gusta hablar de la Constitución podíamos incluir un artículo que dijera algo así:
- El territorio español es soberano y no se permite la permanencia de tropas extranjeras por un periodo superior a un mes. salvo en caso de guerra.
1
K
22
#9
Pitchford
La verdad es que, por poder, las puede usar para lo que le dé la gana, independientemente de lo que digan los tratados. A ver quien es el guapo que se lo impediría... Consecuencias legales? Pues no sé, a ver quién es el guapo que las aplicaría..
0
K
18
#7
Pivorexico
*
No seria la primera vez :2008
"EE UU siguió utilizando suelo español en 2007 para sus vuelos a Guantánamo
Dos aviones salieron de la base de Rota en junio y septiembre del año pasado"
elpais.com/diario/2008/05/28/espana/1211925602_850215.html
1
K
18
#12
josiahallen
#7
Sí, recuerdo eso. Pero es algo distinto de afirmar que es un incumplimiento del tratado.
0
K
6
#8
El_dinero_no_es_de_nadie
Errónea, uno de los usos que contemplan los tratados para la base de Morón es el reabastecimiento aéreo, y es para lo que la están utilizando.
Y la de Rota es la base de las fragatas de defensa antiaérea contra misiles, y es para lo que lo están usando.
0
K
12
#5
hipernes
Ojalá se salte esa cláusula y podamos cerrarlas. Ah, que no se quieren ir, pues okupación, al juzgado a lanzarlas. Ah , que no se van, pues les enviamos cuatro lecheras y al secretario. Ah, que disparan...
No son bases conjuntas, son fuerzas de ocupación militar, pero se les ha caído la careta simpatica
1
K
12
#13
josiahallen
#5
Tener una base no es una ocupación. Una ocupación es lo que hace España en Cataluña y Pais Vasco.
0
K
6
#15
anv
#5
Pero a ver... Tienen una base en la propia Cuba. Un país que ellos mismos consideran enemigo y que evidentemente no los quiere ahí. ¿Qué podría hacer España para desahacerse de ellos si ni Cuba puede?
0
K
7
#6
Kalandraka125
Los tratados, y el hecho de que necesita contar con España para que a esas bases lleguen desde doritos hasta fuel para aviones.
0
K
7
#14
anv
pero los tratados sostienen lo contrario
¿Y a quién le importa lo que dicen los tratados? También tenía un tratado con México y Canadá que el mismo Trump firmó como gran logro y después decidió anularlo y listo. Si quisiera usar las bases de España para atacar a Iran, ¿quién se lo va a impedir?
Los políticos van a hacer lo mismo de siempre "protestar enérgicamente" y "condenar las acciones".
0
K
7
#11
josiahallen
Curiosamente esto es en contraste con el acuerdo que tienen para Groenlandia, donde pueden hacer prácticamente lo que quieran.
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
