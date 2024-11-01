Trump dice que Europa estaría “hablando alemán y un poco de japonés” sin una victoria liderada por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que hoy Europa estaría hablando alemán y japonés si Washington no hubiera liderado a las fuerzas aliadas hasta la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Utilizó ese argumento histórico para justificar su empeño en adquirir Groenlandia. “Después de la guerra —que ganamos, la ganamos a lo grande—, sin nosotros, ahora mismo todos estaríais hablando alemán y quizá un poco de japonés”, dijo Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.