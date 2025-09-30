Trump dice que despedirá a los generales “en el acto” si no le gustan [ENG]

El martes, durante un discurso a los máximos mandos militares —reunidos en un encuentro muy inusual en Virginia—, el presidente Trump dijo que despediría “en el acto” a cualquier general que no le gustara. Trump hizo el comentario a los periodistas en la Casa Blanca antes de dirigirse a una base de Marines en Virginia, donde Hegseth estaba dando un discurso sobre la necesidad de un ejército menos limitado y menos “woke”.
Solo le hace falta dar cargos políticos caprichosamente, como a su caballo Incitatus.
Oh, wait...
De hecho, peor. Calígula lo hacía para ridiculizar a los políticos, Trump lo hace totalmente convencido.
Por cierto ... esta foto de los generales ... yo diría que los de la primera fila no son generales, son suboficiales (llevan las sardinetas, no estrellas)
Deben ser estos cargos de Sargento Mayor del cuerpo o similares.