Trump dice que despedirá a los generales “en el acto” si no le gustan [ENG]

El martes, durante un discurso a los máximos mandos militares —reunidos en un encuentro muy inusual en Virginia—, el presidente Trump dijo que despediría “en el acto” a cualquier general que no le gustara. Trump hizo el comentario a los periodistas en la Casa Blanca antes de dirigirse a una base de Marines en Virginia, donde Hegseth estaba dando un discurso sobre la necesidad de un ejército menos limitado y menos “woke”.

Arzak_
Empieza a escucharse sonido de sables 8-D
makinavaja
#3 Lo de amenazar a los generales del ejercito no sé yo si será buena idea...... :-D :-D :-D
karakol
Mira, como Calígula.

Solo le hace falta dar cargos políticos caprichosamente, como a su caballo Incitatus.

Oh, wait...

De hecho, peor. Calígula lo hacía para ridiculizar a los políticos, Trump lo hace totalmente convencido.
HeilHynkel
Hitler solo los retiraba del mando. No los mandaban al paro.

Por cierto ... esta foto de los generales ... yo diría que los de la primera fila no son generales, son suboficiales (llevan las sardinetas, no estrellas)
Deben ser estos cargos de Sargento Mayor del cuerpo o similares.  media
pcmaster
Se sortea una guerra civil... y EEUU tiene todas las papeletas.
Galton
Los despedirá y los mandará a Guantánamo... Saludos, ¡Camarada Trump!
Emotivo
Ya falta poco para el golpe.
Emotivo
Los políticos y los militares viven de una economía pública, algunos dicen comunista.
