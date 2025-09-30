Trump dice que despedirá a los generales “en el acto” si no le gustan [ENG]

El martes, durante un discurso a los máximos mandos militares —reunidos en un encuentro muy inusual en Virginia—, el presidente Trump dijo que despediría “en el acto” a cualquier general que no le gustara. Trump hizo el comentario a los periodistas en la Casa Blanca antes de dirigirse a una base de Marines en Virginia, donde Hegseth estaba dando un discurso sobre la necesidad de un ejército menos limitado y menos “woke”.