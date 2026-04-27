Trump denuncia el peligroso "discurso de odio" de los demócratas tras sufrir el tercer intento de asesinato en dos años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este domingo que la violencia política «siempre ha estado» latente en su país, al tiempo que ha advertido de lo «peligroso» que resulta el «discurso de odio de los demócratas» en la actualidad.
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La realidad observable es que la internacional fascista ya no se esconde y reclaman atención para sus opiniones totalitarias y genocidas.
Los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels
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3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos,
respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras
que las distraigan”.
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