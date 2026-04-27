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Trump denuncia el peligroso "discurso de odio" de los demócratas tras sufrir el tercer intento de asesinato en dos años

Trump denuncia el peligroso "discurso de odio" de los demócratas tras sufrir el tercer intento de asesinato en dos años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este domingo que la violencia política «siempre ha estado» latente en su país, al tiempo que ha advertido de lo «peligroso» que resulta el «discurso de odio de los demócratas» en la actualidad.

| etiquetas: trump , demócratas , atentado , eeuu
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32 comentarios
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Comentarios destacados:          
#17 moratos
#10 Cuando bombardearon hospitales en Gaza la derecha lo justificó, cuando bombardearon escuelas en Irán la derecha lo justificó, cuando bombardean hospitales en el Líbano la derecha lo justifica.
7 K 74
#20 DotorMaster
#17 es un radical disfrazado de moderado
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#14 DotorMaster
#10 si según tú "la izquierda lo justificó" con el mismo criterio podría decirse que tú justificas bombardeos de hospitales, por ejemplo
5 K 62
Findeton #15 Findeton
#14 Falso, yo estoy en contra de la guerra.
0 K 10
Findeton #16 Findeton *
#14 Repe.
0 K 10
#2 concentrado
Terreno abonado para prohibir el partido demócrata y así quedar como los únicos y supremos demócratas del país.
4 K 54
javibaz #5 javibaz
Ya le está sacando réditos a esa penosa puesta en escena que hicieron.
3 K 50
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#9 he dicho que alguien lo defienda? Solo digo que donde va en esa gráfica
3 K 49
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Dejad a Trump en paz, todavía no ha cumplido su sagrada cruzada de hundir EE.UU
1 K 33
HeilHynkel #23 HeilHynkel
Los nazis de guardia alterando el gallinero para justificar el próximo golpe de estado de Trump.
0 K 17
capitan__nemo #29 capitan__nemo
Alguien quiere exterminar una civilizacion.
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powernergia #25 powernergia
#24 Ya, solo hay que leer tu primer comentario soltando la misma mentira que Trump para comprobar como es eso de que "no defiendes a Trump".

xD xD xD
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#26 Mandri20
A ver si a la cuarta va la vencida!
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elgranpilaf #18 elgranpilaf
#10 Y Argentina como va?
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Findeton #19 Findeton
#18 Pues los argentinos votaron de calle a favor de Milei en las elecciones mid-term de octubre de 2025, así que supongo que están contentos con él.
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elgranpilaf #31 elgranpilaf
#19 Pero va bien, como tú sostenías, o no?
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Findeton #32 Findeton
#31 Está mejorando la situación y está mucho mejor que cuando llegó Milei.
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#3 DotorMaster *
Ojo, que yo no comparto la opinión, solo difundo que lo ha dicho.
0 K 10
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Va a ser eso...
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pitercio #7 pitercio
#1 cada acusación es una confesión. El dibujito es más bien al revés.
La realidad observable es que la internacional fascista ya no se esconde y reclaman atención para sus opiniones totalitarias y genocidas.
9 K 115
Findeton #10 Findeton
#7 Cuando asesinaron a Charlie Kirk, la izquierda lo justificó (cientos de comentarios aquí). Cuando dispararon a Trump, igual. Ahora vuelven a intentar atacar a Trump, y otra vez lo mismo.
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#1 en ese gráfico donde queda el Asalto al Capitolio por las hordas de seguidores de Trump para evitar que Mike Pence vicepresidente de los EEUU certificara la victoria de Biden?
9 K 123
Findeton #9 Findeton
#8 ¿Exactamente quién está defendiendo eso...?
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themarquesito #22 themarquesito
#8 En la imagen correcta es donde está el asalto al Capitolio.  media
5 K 92
Findeton #30 Findeton
#22 ¿Si? ¿Y quién apoya dicho asalto? porque yo no.
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ombresaco #11 ombresaco *
#1 pues por mi parte lo que aprecio es que cada vez se dice que haya más cosas son comunistas o de izquierda radical,al menos en el discurso.
1 K 15
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#11 y solo hay 5 países comunistas en el mundo xD
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powernergia #21 powernergia
#1 Sigues defendiendo al trumpismo y sus mentiras, no esperábamos menos de ti, pero luego no lo nieges.
2 K 33
Findeton #24 Findeton
#21 No defiendo aranceles, ICE ni la guerra, mientes.
0 K 10
ur_quan_master #27 ur_quan_master
#1
Los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels
....
3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos,
respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras
que las distraigan”.
...
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Findeton #28 Findeton
#27 Si si, ahora negarás cuántos comentarios ha habido justificando el asesinato de Kirk, el del ejectuivo de United Health, el de los atentados contra Trump...
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menéame