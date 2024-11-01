Trump decreta la "emergencia nacional" para evitar reclamaciones de los acreedores de Venezuela si vende su petróleo

El presidente estadounidense, Donald Trump, decretó este sábado “emergencia nacional” para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo de Venezuela, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos. La Casa Blanca afirmó en un comunicado que “el presidente Trump está previniendo la incautación de ingresos por el petróleo venezolano que podrían socavar los esfuerzos críticos de EEUU para garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela”.