Trump decreta la "emergencia nacional" para evitar reclamaciones de los acreedores de Venezuela si vende su petróleo

El presidente estadounidense, Donald Trump, decretó este sábado “emergencia nacional” para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo de Venezuela, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos. La Casa Blanca afirmó en un comunicado que “el presidente Trump está previniendo la incautación de ingresos por el petróleo venezolano que podrían socavar los esfuerzos críticos de EEUU para garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela”.

JanSmite #1 JanSmite
¿Está fomentando el impago de deuda de un país? ¿Es lo que van a hacer los EE.UU. también, impagar su deuda? => www.meneame.net/story/haria-china-estados-unidos-no-pagara-deuda
Spirito #3 Spirito *
#1 Claro.

Además el gobierno de Trump, es decir, EEUU se enfrenta a múltiples demandas por diversos motivos que tendrían que pagar los estadounidenses.

O eso o el Estado de Derecho de EEUU va al total colapso en un futuro, al descrédito y desconfianza.

Ni más ni menos.
themarquesito #4 themarquesito
"La orden afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela mantenidos bajo custodia de EEUU para propósitos gubernamentales y diplomáticos, que no están sujetos a reclamos privados" indicó la Casa Blanca.

Acaba literalmente de decretar el pillaje.
Por cierto, el merluzo de Trump lleva un pin de sí mismo.  media
#2 j3j3j3j3
un ladron de guante blanco .. de toda la vida
