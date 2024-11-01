¿Qué haría China si Estados Unidos no pagara su deuda?

Tras la guerra arancelaria, bienvenidos a la guerra de la deuda soberana. La administración Trump sugiere que los países no paguen a sus acreedores, incluida China. ¿Estamos presenciando el fin de la supremacía del dólar? La nueva administración Trump está experimentando mucho con la política económica. Ha aprendido que los aranceles , si bien aumentan la recaudación fiscal, también generan problemas internos. Conducen a represalias comerciales, encarecen los productos extranjeros y, por lo tanto, causan inflación (o un aumento de precios).