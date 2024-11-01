edición general
¿Qué haría China si Estados Unidos no pagara su deuda?

Tras la guerra arancelaria, bienvenidos a la guerra de la deuda soberana. La administración Trump sugiere que los países no paguen a sus acreedores, incluida China. ¿Estamos presenciando el fin de la supremacía del dólar? La nueva administración Trump está experimentando mucho con la política económica. Ha aprendido que los aranceles , si bien aumentan la recaudación fiscal, también generan problemas internos. Conducen a represalias comerciales, encarecen los productos extranjeros y, por lo tanto, causan inflación (o un aumento de precios).

elgranpilaf #1 elgranpilaf *
Le vendería porquerías para que se estropeen rápido :troll:
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Dar el primer paso para que todo el sistema de deuda reviente y por ende el fin del capitalismo y del liberalismo como lo conocemos, eso sin contar acabar de facto con contratos y desde entonces a ver quien tiene huevos a comprar deuda xD
