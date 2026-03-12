Trump declara que “nunca ha habido un mejor año para un presidente” porque incluye la “detención de 8 guerras, con una 9ª por venir” [ENG]  

Parece que se está preparando para atribuirse el mérito de haber puesto “fin” a la “guerra” con Irán. Aunque fue él quien empezó todo bombardeando Irán sin provocación. Y se niega a llamar “guerra” al conflicto en Oriente Medio. La masa de pudin que tiene en la cabeza parece estar saliéndole por las orejas tan rápido que ya no puede mantener sus mentiras coherentes. Cuando el clip se difundió a nivel nacional, no faltó gente dispuesta a señalar los aspectos incongruentes de la última fanfarronada del presidente.
| etiquetas: guerras , iran , detención
Strike strike. Antifa asesinos.
Que se lo cuente a las 175 niñas asesinadas con el Tomahawk americano