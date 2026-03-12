edición general
5 meneos
10 clics
Trump declara que “nunca ha habido un mejor año para un presidente” porque incluye la “detención de 8 guerras, con una 9ª por venir” [ENG]

Trump declara que “nunca ha habido un mejor año para un presidente” porque incluye la “detención de 8 guerras, con una 9ª por venir” [ENG]  

Parece que se está preparando para atribuirse el mérito de haber puesto “fin” a la “guerra” con Irán. Aunque fue él quien empezó todo bombardeando Irán sin provocación. Y se niega a llamar “guerra” al conflicto en Oriente Medio. La masa de pudin que tiene en la cabeza parece estar saliéndole por las orejas tan rápido que ya no puede mantener sus mentiras coherentes. Cuando el clip se difundió a nivel nacional, no faltó gente dispuesta a señalar los aspectos incongruentes de la última fanfarronada del presidente.

| etiquetas: guerras , iran , detención
4 1 0 K 59 actualidad
10 comentarios
4 1 0 K 59 actualidad
Harkon #1 Harkon
Empieza las guerras que luego termina, así tiene el record de guerras terminadas, Win-Win, chupaos esa surdos de mierda.... xD
2 K 39
#6 javic
#1 Cuando las empieza NO son guerras , cuando dice que han terminado ya SÍ. Mega win-win.

Strike strike. Antifa asesinos.
0 K 10
#8 lawerka
#1 se ha vuelto neokeynesiano
0 K 14
Connect #4 Connect
Podria iniciar tres mas y así llega a la docena de guerras paradas :troll:
1 K 20
#10 Grahml *
Aquí Trump describiendo que esto es "una pequeña excursión"

Que se lo cuente a las 175 niñas asesinadas con el Tomahawk americano  media
0 K 20
jm22381 #5 jm22381
Si empiezas guerras para pararlas no creo que te den el premio Nobel de la Paz :roll:
0 K 20
#9 lawerka
#5 con invadir Suecia...
0 K 14
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Está delulu
0 K 11
#7 Maikimaik
#3 Yo sinceramente dudo que llegue a Noviembre.
1 K 30
correcorrecorre #2 correcorrecorre
Un yo me lo guiso, yo me lo como...
0 K 10

menéame