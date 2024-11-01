edición general
4 meneos
26 clics
Trump carga contra 'The New York Times' por un artículo "difamatorio" sobre su edad

Trump carga contra 'The New York Times' por un artículo "difamatorio" sobre su edad

Trump carga contra 'The New York Times' por un artículo "difamatorio" sobre su edad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este miércoles contra el diario estadounidense 'The New York Times' un día después de que el periódico publicara un artículo sobre su edad, en el que destacaba sus "signos de fatiga" durante su estancia en la Casa Blanca.

| etiquetas: trump , eeuu , prensa , internacional
4 0 0 K 50 actualidad
14 comentarios
4 0 0 K 50 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Es que no se puede permitir atacar a políticos por su edad.

¿Qué decía el viejo sobre Biden que le sacaba bien poquito?
2 K 44
Barney_77 #7 Barney_77
#1 Ojo cuidado, lo mismo te están los Seals en la puerta de tu casa por este comentario.
0 K 16
Barney_77 #10 Barney_77 *
#9 Como si le importara a Trump de hoy lo que dijo Trump de hace 2 días... Imagínate de hace 5 años...
0 K 16
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#10 tendrá que recordarlo :troll:
0 K 20
Barney_77 #13 Barney_77
#11 No puede, está senil...
1 K 23
#2 Marisadoro
Nacido el 14 de junio de 1946. (Wikipedia)
0 K 17
estemenda #6 estemenda
una prueba cognitiva recién realizada (que bordé)
... y era un test de alzheimer xD
Trump confunde prueba de detección de demencia con un “difícil test de IQ”
www.expreso.com.mx/noticias/mundo/trump-confunde-prueba-para-detectar-
0 K 11
#12 XXguiriXX
Ya eres viejo lobo, Donald, admítelo y sigue palante.
0 K 11
xyria #3 xyria
El zanahorio no terminará el mandato, o palma o tiene que cederle el trono a J. D. Vance. Es notorio el envejecimiento acelerado que está sufriendo, tanta mala leche y tanta miseria moral pasa factura.
0 K 11
Barney_77 #8 Barney_77
#3 No sé si es peor el reemplazo... Bueno, se que mejor no será.
0 K 16
#5 laruladelnorte
"Gané las elecciones presidenciales de 2024 por una amplia mayoría, ganando los siete estados clave, el voto popular y el colegio electoral por mayoría. (...) Resolví ocho guerras, alcancé 48 nuevos máximos bursátiles, nuestra economía es excelente y nuestro país vuelve a ser respetado en todo el mundo, como nunca antes", ha aseverado.

Respetado dice...habrá que decirle al chalado ególatra este que el temor y el respeto no son lo mismo.
0 K 10
#4 AlexGuevara
Efectivamente chochea desde hace ya tiempo.
0 K 7
#14 Bravok1
Esta a un cubata de soltar que tiene 30 años.
0 K 7

menéame