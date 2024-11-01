Trump carga contra 'The New York Times' por un artículo "difamatorio" sobre su edad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este miércoles contra el diario estadounidense 'The New York Times' un día después de que el periódico publicara un artículo sobre su edad, en el que destacaba sus "signos de fatiga" durante su estancia en la Casa Blanca.
| etiquetas: trump , eeuu , prensa , internacional
¿Qué decía el viejo sobre Biden que le sacaba bien poquito?
cnnespanol.cnn.com/video/trump-biden-george-bush-lopez-actor-comediant
... y era un test de alzheimer
Trump confunde prueba de detección de demencia con un “difícil test de IQ”
www.expreso.com.mx/noticias/mundo/trump-confunde-prueba-para-detectar-
Respetado dice...habrá que decirle al chalado ególatra este que el temor y el respeto no son lo mismo.