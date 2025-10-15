Trump se burla de George Stephanopoulos, de ABC, y dice que se negará a responder a sus preguntas después del trato recibido por JD Vance

El presidente Trump criticó duramente al presentador de ABC News George Stephanopoulos durante una reunión celebrada el martes con el presidente argentino Javier Milei. «Responderemos a un par de preguntas de los medios de comunicación, y estoy seguro de que serán increíblemente poco hostiles y amistosas, como la entrevista muy «amistosa» que JD tuvo con George Slopadopoulos», dijo Trump con evidente sarcasmo, burlándose del nombre de Stephanopoulos.
| etiquetas: burlas , trump , george , stephanopolus , abc , trato , jdvance
bsky.app/profile/capitanswing.bsky.social/post/3m3caahk5dc23