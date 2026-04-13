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Trump ataca al Papa y dice que “debería dejar de complacer a la izquierda radical”
El presidente de EE UU califica a León XIV de “débil ante la delincuencia” y “nefasto en política exterior”.
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leon xiv
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trump
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eeuu
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izquierda radical
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#1
HeilHynkel
Trump me recuerda a algunos meneantes que hablan de extrema izquierda en los mismo términos y les parece mal que les llamen nazis,
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#8
perrico
#1
Para esa gente, el PP es extrema izquierda.
Están retorciendo el lenguaje de una manera absurda.
1
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#3
MiguelDeUnamano
#0
Es duplicada:
www.meneame.net/story/trump-carga-contra-leon-xiv-rechazo-guerra-iran-
Cambia el titular, pero lo que dice este ya lo dice el otro meneo también.
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#10
Supercinexin
*
El País dando paso a los notisieros que te interesan: la última soplapollez senil del Pederasta en Jefe.
De investigar, e informar adecuadamente a la población, los millones de filtraciones de WikiLeaks, de los Papeles de Epstein, del informe Falciani... eso ya otro día, que ahora hay que discutir cosillas como que Trump ha dicho que él es Jesucristo, que Esther Muñoz ha dicho PSOE caca culo pedo pis Sánchez perro psicópata, o qué problemas tienen los cubanos y por qué es todo, todito todo, culpa del Partido Comunista
y un chispirritín también de El Bloqueo, pero poquillo, casi ná
.
Lo País, tú piriódico de isquieldas güenas, sensatas.
0
K
19
#9
El_dinero_no_es_de_nadie
Si, para Trump todo es extrema izquierda y para muchos meneantes todo es extrema derecha.
Eso tienen en común, que mueven la portería según les conviene
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#5
makinavaja
SI sabrá este ignorante lo que es izquierda radical.... igual se piensa que son los demócratas...
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#6
Arzak_
Trump admira mucho la obra y silencio de un papa que actúe como Papa Pío XII (Eugenio Pacelli (1939-1958)...
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#7
StuartMcNight
Jesucristo es izquierda radical para Trump y sus seguidores cristofascistas.
0
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11
#11
StuartMcNight
Es que ni cuando lo tienen escrito en su puta biblia se enteran.
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
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11
#2
pandasucks
*
Juan 2:15-17
"Entonces Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo junto con las ovejas y los terneros. Arrojó al suelo las monedas de los que cambian dinero y les volcó sus mesas. 16 A los que estaban vendiendo palomas les dijo:
—¡Sáquenlas de aquí! ¡No hagan de la casa de mi padre una plaza de mercado!"
(Lo que se borró según Mr. Dorito, fue: "el que quiera vender tiene que hablar conmigo, tengo Godmode")
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#4
Blackat
Anticristo versus Anticristianos
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11
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menéame
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Están retorciendo el lenguaje de una manera absurda.
Cambia el titular, pero lo que dice este ya lo dice el otro meneo también.
De investigar, e informar adecuadamente a la población, los millones de filtraciones de WikiLeaks, de los Papeles de Epstein, del informe Falciani... eso ya otro día, que ahora hay que discutir cosillas como que Trump ha dicho que él es Jesucristo, que Esther Muñoz ha dicho PSOE caca culo pedo pis Sánchez perro psicópata, o qué problemas tienen los cubanos y por qué es todo, todito todo, culpa del Partido Comunista y un chispirritín también de El Bloqueo, pero poquillo, casi ná.
Lo País, tú piriódico de isquieldas güenas, sensatas.
Eso tienen en común, que mueven la portería según les conviene
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
"Entonces Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo junto con las ovejas y los terneros. Arrojó al suelo las monedas de los que cambian dinero y les volcó sus mesas. 16 A los que estaban vendiendo palomas les dijo:
—¡Sáquenlas de aquí! ¡No hagan de la casa de mi padre una plaza de mercado!"
(Lo que se borró según Mr. Dorito, fue: "el que quiera vender tiene que hablar conmigo, tengo Godmode")