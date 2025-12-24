Trump aprueba la mayor venta de armas jamás realizada a Taiwán

El jueves pasado, la administración Trump aprobó un paquete de armas por valor de 11.100 millones de dólares para Taiwán, la mayor venta de armas de Estados Unidos a la isla en la historia. El paquete, el segundo desde que Trump asumió el cargo este año, supone una escalada calculada en los preparativos bélicos del imperialismo estadounidense contra China. El enorme paquete de armas no tiene ningún sentido defensivo, sino que incluye sistemas de ataque ofensivo de largo alcance capaces de llevar a cabo ataques de precisión contra...