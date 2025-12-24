edición general
Trump aprueba la mayor venta de armas jamás realizada a Taiwán

El jueves pasado, la administración Trump aprobó un paquete de armas por valor de 11.100 millones de dólares para Taiwán, la mayor venta de armas de Estados Unidos a la isla en la historia. El paquete, el segundo desde que Trump asumió el cargo este año, supone una escalada calculada en los preparativos bélicos del imperialismo estadounidense contra China. El enorme paquete de armas no tiene ningún sentido defensivo, sino que incluye sistemas de ataque ofensivo de largo alcance capaces de llevar a cabo ataques de precisión contra...

etiquetas: venta de armas , taiwan , donald trump
comentarios
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
“Los Himmars no tiene ningún sentido defensivo”, y pone de ejemplo a Ucrania, donde solo se han usado de manera defensiva.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Tengo ganas de ver la mayor venta de armas de China a Venezuela y ver como rabian.

Aunque me temo que China tiene bastante más cabeza.
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
#1 una venta implica que te van a pagar …
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 China no puede llevar armas a Venezuela porque EEUU interceptaría los envíos y además chillaría muy fuerte y Occidente entero se inundaría de noticias del Imperialismo Chino y tal y cual.

Sin embargo, al revés no pasa.

Ésto evidencia quién es el fuerte y quién lleva la iniciativa.
#5 silzul
#1 China lleva años vendiendo armas a Venezuela*, dando apoyo económico y político; como contrapartida han comprando los chinos a precios de derribó materias primas, minerales etc... En unas condiciones dignas de expolio africano.

*www.swissinfo.ch/spa/china-sigue-siendo-el-principal-proveedor-de-arma

¿Que cabeza tiene China? China lleva militarizandose a lo bestia desde hace décadas, solo comparable a EEUU que tiene unos costes militares…
