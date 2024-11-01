Los Trump anuncian 7.000 millones de dólares en nuevos proyectos en Arabia Saudita

Menos de dos meses después de que el presidente Donald Trump recibiera al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en la Casa Blanca, la Organización Trump anunció planes de expansión inmobiliaria en el país del príncipe, con desarrollos por un total de 10 mil millones de dólares. Además del hotel y el campo de golf de campeonato de 18 hoyos, la propiedad también incluirá " Trump Mansions ", casas de lujo descritas en un anuncio como el lugar " donde residen los ganadores ".