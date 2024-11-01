edición general
Los Trump anuncian 7.000 millones de dólares en nuevos proyectos en Arabia Saudita

Menos de dos meses después de que el presidente Donald Trump recibiera al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en la Casa Blanca, la Organización Trump anunció planes de expansión inmobiliaria en el país del príncipe, con desarrollos por un total de 10 mil millones de dólares. Además del hotel y el campo de golf de campeonato de 18 hoyos, la propiedad también incluirá " Trump Mansions ", casas de lujo descritas en un anuncio como el lugar " donde residen los ganadores ".

Kantinero #2 Kantinero
Cada día da más miedo este hijo de puta, no hay parcela a través de todo el planeta dónde no este presente.
La que habéis liado putos yankis
Tomemos ejemplo de lo que no hay que hacer, este engendro es el modelo de Abascales, Bolsonaros, Mileis y demás basura, el PP su línea blanca
3 K 47
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Medina D'Or ... ciudad de dictadores.
1 K 31
ixo #5 ixo
La Organización Trump, campos de golf y Trump Mansions. Los negocietes del presi. Sacando tajada de cada medida política de su país, dentro y fuera de el.
Trump S.L. :palm:
1 K 23
#1 Marisadoro *
¡Que publique las actas!
0 K 15
#4 Suleiman
Está usando su cargo para forrarse?
0 K 13

