·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9178
clics
El despido de Hacendado
7150
clics
Uno de los juguetes más populares en China es un caballo triste de peluche al que la fábrica ha cosido accidentalmente la sonrisa al revés por error [ENG]
6566
clics
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
8663
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
6679
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
más votadas
439
El Financial Times alaba "la agenda proletaria española" en comparación con el fracaso de las políticas conservadoras de la derecha europea
418
Friends of Israel, la asociación fundada por Aznar y un ‘halcón’ de Vox que recibió donaciones de Epstein
602
El grupo británico Chumbawamba prohíbe a Vox que use su música para "promover su agenda intolerante y llena de odio"
407
Los conservadores portugueses respaldan al candidato de izquierda para evitar un presidente de extrema derecha [ENG]
421
Feijóo defiende la gestión de Mazón el día de la dana y compara su comida en el Ventorro con la hospitalización de Illa en el accidente de Rodalies
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
10
clics
Trump anuncia un recorte de aranceles a India, que dejará de adquirir petróleo a Rusia para comprárselo a EEUU y Venezuela
"Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania" El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo comercial con India, tras una conversación con el primer ministro Narendra Modi
|
etiquetas
:
trump
,
india
,
petróleo
,
rusia
4
1
1
K
28
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
28
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
JoseRvValjean
Me revienta que este HDLGP se vaya saliendo con la suya una y otra vez, acosando, chantajeando, intimidando.....
4
K
56
#5
Pingocho
#1
Ya estamos grandecitos como para seguir creyendo las alucinaciones de Trump.
0
K
10
#9
BurraPeideira_
#5
Alucinados estáis los que creéis que Trump se la va a pegar él solo y el mejor plan es esperar a que pierda las próximas elecciones.
Si cayó Venezuela y cae Irán, los BRICS están sentenciados, que es la mayor amenaza a la hegemonía de EEUU. Esa es la la mayor victoria a la que podía aspirar Trump y ahora mismo todo apunta a que lo va a conseguir.
América latina se está sometiendo como hacía mucho tiempo que no lo hacía, Europa ya ha dejado claro que es un siervo leal aunque le escupan en…
» ver todo el comentario
0
K
11
#6
MiguelDeUnamano
#1
Es duplicada:
www.meneame.net/story/trump-reduce-aranceles-india-despues-narendra-mo
0
K
16
#7
rojo_separatista
#1
, las películas han hecho mucho daño al transmitirnos la falsa idea de que los buenos siempre ganan. La verdad es que no hay ninguna correlación entre bondad-maldad y salirte o no con la tuya.
0
K
9
#2
javibaz
Es el momento de que Europa rompa los suyos con la India.
0
K
13
#4
IvanDrago
El mercado regulándose solo...
0
K
10
#8
rojo_separatista
Lo que demuestra todo esto es lo salvaje que era el bloqueo que tenía impuesto Venezuela.
0
K
9
#3
Nasser
No ha dicho que no vaya a comprar a Rusia, dice que va a comprar menos.Esta se la "tragao" El Trumpeta bien tragada para que al final no lo aíslen, pero como dice Fake-joo hay que controlar el relato.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si cayó Venezuela y cae Irán, los BRICS están sentenciados, que es la mayor amenaza a la hegemonía de EEUU. Esa es la la mayor victoria a la que podía aspirar Trump y ahora mismo todo apunta a que lo va a conseguir.
América latina se está sometiendo como hacía mucho tiempo que no lo hacía, Europa ya ha dejado claro que es un siervo leal aunque le escupan en… » ver todo el comentario