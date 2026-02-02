edición general
Trump anuncia un recorte de aranceles a India, que dejará de adquirir petróleo a Rusia para comprárselo a EEUU y Venezuela

"Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania" El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo comercial con India, tras una conversación con el primer ministro Narendra Modi

JoseRvValjean #1 JoseRvValjean
Me revienta que este HDLGP se vaya saliendo con la suya una y otra vez, acosando, chantajeando, intimidando.....
#5 Pingocho
#1 Ya estamos grandecitos como para seguir creyendo las alucinaciones de Trump.
#9 BurraPeideira_
#5 Alucinados estáis los que creéis que Trump se la va a pegar él solo y el mejor plan es esperar a que pierda las próximas elecciones.

Si cayó Venezuela y cae Irán, los BRICS están sentenciados, que es la mayor amenaza a la hegemonía de EEUU. Esa es la la mayor victoria a la que podía aspirar Trump y ahora mismo todo apunta a que lo va a conseguir.
América latina se está sometiendo como hacía mucho tiempo que no lo hacía, Europa ya ha dejado claro que es un siervo leal aunque le escupan en…   » ver todo el comentario
rojo_separatista #7 rojo_separatista
#1, las películas han hecho mucho daño al transmitirnos la falsa idea de que los buenos siempre ganan. La verdad es que no hay ninguna correlación entre bondad-maldad y salirte o no con la tuya.
javibaz #2 javibaz
Es el momento de que Europa rompa los suyos con la India.
IvanDrago #4 IvanDrago
El mercado regulándose solo... xD
rojo_separatista #8 rojo_separatista
Lo que demuestra todo esto es lo salvaje que era el bloqueo que tenía impuesto Venezuela.
#3 Nasser
No ha dicho que no vaya a comprar a Rusia, dice que va a comprar menos.Esta se la "tragao" El Trumpeta bien tragada para que al final no lo aíslen, pero como dice Fake-joo hay que controlar el relato.
