Trump reduce aranceles a India después de que Narendra Modi aceptara dejar de comprar petróleo ruso

El presidente Donald Trump anunció el lunes que reducirá los aranceles a los productos indios a cambio, entre otras cosas, de una promesa de dejar de comprar petróleo ruso. No será una tarea sencilla: India ha estado importando alrededor de 1,5 millones de barriles diarios de petróleo ruso, incluso meses después de que Trump impusiera aranceles a los productos indios como castigo, según Kpler, un proveedor global de datos de comercio.

7 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Extorsión pura, mientras sanciona a terceros países por hacer negocios, él hace negocios con un hombre perseguido por genocidio y por otro tiene lazos económicos con países como Arabia Saudí que descuartizan periodistas
cromax #1 cromax
Qué casualidad que India y la UE acaban de firmar un acuerdo de libre comercio... Igual es que los aranceles han resultado ser una no tan buena idea... :troll:
www.meneame.net/story/como-trump-contribuyo-union-europea-india-hayan-
#3 imaginateca
#1 Si es por la noticia, los aranceles han sido una idea cojonuda. Mira, por quitarse los aranceles, India ha dejado de comprar petróleo ruso. Punto para EE.UU.
Los aranceles nunca se pensaron para aplicarlos, sino como moneda de cambio al negociar su no-aplicación.
La idea es brillante: te sacas unos aranceles de la manga y de repente tienes una baza de negociación que no tenías antes. Así, de la nada. Y, efectivamente: No se diferencia de la extorsión; pero la política internacional es así de hija de puta y de complicada.
Heni #5 Heni *
#3 Nunca dejó y nunca dejará de comprar petróleo ruso, Trump en este caso se la va a comer doblada por la picaresca india

India está comprando a Rusia 1.8M de barriles al día con picos de 2.13M y sigue creciendo mes tras mes, esta tendencia es imparable, la economía india ya es adicta a esa energía y no hay sustitutos ni en la cantidad ni a los precios que dan los rusos

Lo que se va a hacer, India falseará aún más los datos de importaciones rusas que es lo llevan haciendo todo 2025, para esto
#6 imaginateca
#5 Mis dieses por tu explicación.
cromax #7 cromax
#3 Yo lo dejaría así: Los aranceles nunca se pensaron :troll:
Los aranceles fueron una ocurrencia, que podría haber salido bien en la realidad de hace unos cuantos años. Pero, con una China que es primera potencia mundial de facto que tiene a un montón de países bailando al son que ellos toquen (empezando por EEUU) la cosa no pintó bien de inicio y ha resultado una cagada como un piano a medio plazo. A largo serán recordados como una gilipollez que se le ocurrió a un demente. Es que ni a la UE, que es mucho más dependiente de USA, le han afectado.
silvano.jorge #4 silvano.jorge
Está bien compro el petróleo ruso a Turquía.
