Trump reduce aranceles a India después de que Narendra Modi aceptara dejar de comprar petróleo ruso

El presidente Donald Trump anunció el lunes que reducirá los aranceles a los productos indios a cambio, entre otras cosas, de una promesa de dejar de comprar petróleo ruso. No será una tarea sencilla: India ha estado importando alrededor de 1,5 millones de barriles diarios de petróleo ruso, incluso meses después de que Trump impusiera aranceles a los productos indios como castigo, según Kpler, un proveedor global de datos de comercio.
Los aranceles nunca se pensaron para aplicarlos, sino como moneda de cambio al negociar su no-aplicación.
La idea es brillante: te sacas unos aranceles de la manga y de repente tienes una baza de negociación que no tenías antes. Así, de la nada. Y, efectivamente: No se diferencia de la extorsión; pero la política internacional es así de hija de puta y de complicada.
India está comprando a Rusia 1.8M de barriles al día con picos de 2.13M y sigue creciendo mes tras mes, esta tendencia es imparable, la economía india ya es adicta a esa energía y no hay sustitutos ni en la cantidad ni a los precios que dan los rusos
Lo que se va a hacer, India falseará aún más los datos de importaciones rusas que es lo llevan haciendo todo 2025, para esto… » ver todo el comentario
Los aranceles fueron una ocurrencia, que podría haber salido bien en la realidad de hace unos cuantos años. Pero, con una China que es primera potencia mundial de facto que tiene a un montón de países bailando al son que ellos toquen (empezando por EEUU) la cosa no pintó bien de inicio y ha resultado una cagada como un piano a medio plazo. A largo serán recordados como una gilipollez que se le ocurrió a un demente. Es que ni a la UE, que es mucho más dependiente de USA, le han afectado.