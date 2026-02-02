Trump reduce aranceles a India después de que Narendra Modi aceptara dejar de comprar petróleo ruso

El presidente Donald Trump anunció el lunes que reducirá los aranceles a los productos indios a cambio, entre otras cosas, de una promesa de dejar de comprar petróleo ruso. No será una tarea sencilla: India ha estado importando alrededor de 1,5 millones de barriles diarios de petróleo ruso, incluso meses después de que Trump impusiera aranceles a los productos indios como castigo, según Kpler, un proveedor global de datos de comercio.