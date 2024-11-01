edición general
Cómo Trump contribuyó a que la Unión Europea e India hayan anunciado "la madre de todos los acuerdos comerciales"

El acuerdo comercial entre la Unión Europea e India anunciado este martes después de décadas de negociaciones interrumpidas permitirá el libre comercio de bienes entre el bloque de 27 países europeos y una de las naciones más populosas del mundo.

| etiquetas: trump , acuerdo comercial , union europea , india , libre comercio
Bhuvaya #3
#2 un estado portugués?? El territorio portugués era mínimo, Goa y poco más.
2 K 30
Mangione #1
Menuda traición guapa pactar con India (nos la van a meter doblada en términos de salud) en vez de con China...

Pero claro, hablamos de la traidora de Úrsula... sin sorpresa. Qué putos traidores a Europa, de verdad...
1 K 26
ewok #2
#1 Vamos a ver, hombre, la India fue un estado portugués durante mucho tiempo y hasta António Costa tiene pasaporte OCI (ciudadano indio de ultramar, por ser de Goa).
Tiene prácticamente tanto sentido lo de la India como lo de Mercosur.
1 K 21
#5
#2 India un estado Portugués jajajaja

Tenían unos puertos comerciales y poco más....que India es tela de grande eh
1 K 23
tul #6
#2 en que dimension ocurrio eso? en la 89473? porque en la nuestra tenian una isla y unos cuantos puertos.
0 K 12
#4 Suleiman
Lo curioso es que no paro de ver lo bueno que es de cara a los beneficios que tendremos, pero no veo que digan los que tendrá la India.
0 K 13

