Trump amenaza con usar la Ley de Insurrección para acabar con las protestas en Minneapolis [ENG]

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden a los agitadores profesionales e insurrectos atacar a los patriotas de I.C.E., que sólo están intentando hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, como muchos presidentes han hecho antes que yo, y pondré rápidamente fin a esta farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran Estado", ha escrito Trump en una publicación en Truth Social. Trump ha amenazado reiteradamente con usar esta ley raramente usada para desplegar al ejército o la Guardia Nacional

themarquesito
La última vez se usó en 1992, a petición de las autoridades locales.
5
Verdaderofalso
Está tornándose todo muy peligroso, un paso en falso de más y la situación se puede complicar mucho
4
makinavaja
#3 Pasito a pasito hacia una guerra civil....
2
MiguelDeUnamano
#3 Yo ya estoy en modo "que alguien le diga que no tiene huevos" e ir a por las palomitas.
3
UNX
Trump necesita más muertos para usarlos como excusa para matar más. Así hasta que alguien le pare.
2
elTieso
Hay que proteger a la Gestapo.
2
karakol
Trump, ese Trump, llamando corrupto a alguien.

Hay que joderse.

Y patriotas a su Gestapo de analfabetos rednecks de huesos anchos.

Que pereza de tipo, de verdad.
1
elgranpilaf
El chiflado este o acaba con la democracia o acaba en la cárcel
2
obmultimedia
#2 lo primero ya lo ha echo, lo segundo lo esta evitando a toda costa legislando para el mismo.
0
eltxoa
Pronto! Denle un premio Nobel de la Paz para que deje de matar gente. Y un premio nobel de la infancia para que deje de...
2
redscare
Si sabeis ingles y os hace gracia el asunto, www.reddit.com/r/minnesota/ está calentito de cojones.
1
cenutrios_unidos
A ver si con un poco de suerte lían una balashera entre ellos y dejan al resto del mundo en paz.
1
Marisadoro
Va de farol.
Apuesto Illinois a que no lo hace.
0
End
Mira, como en Irán...
1
maspipinobreve
A este le van a acabar las hostias en su puta jeta, en Minneapolis. en Vladivostok y en su jodido cielo de la boca.
0

