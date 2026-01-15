Trump amenaza con usar la Ley de Insurrección para acabar con las protestas en Minneapolis [ENG]

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden a los agitadores profesionales e insurrectos atacar a los patriotas de I.C.E., que sólo están intentando hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, como muchos presidentes han hecho antes que yo, y pondré rápidamente fin a esta farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran Estado", ha escrito Trump en una publicación en Truth Social. Trump ha amenazado reiteradamente con usar esta ley raramente usada para desplegar al ejército o la Guardia Nacional