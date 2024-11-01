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Trump amenaza a Irán con el "mayor ataque jamás visto" si Teherán no cumple "el acuerdo real alcanzado"

Trump amenaza a Irán con el "mayor ataque jamás visto" si Teherán no cumple "el acuerdo real alcanzado"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado a Irán a última hora de la noche en Washington ante la falta de avances en el frágil alto el fuego alcanzado en las últimas horas entre Washington y Teherán. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, había afirmado el lunes que un alto el fuego o una negociación son “poco razonables” y ha acusado a EEUU de violar tres de las diez cláusulas pactadas.

| etiquetas: trump , irán , ataque , teherán , cumple , acuerdo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Cehona #4 Cehona
Trump utiliza la misma gestión de Israel de sus acuerdos de paz, continuar masacrando.
Son papel mojado, provocan y rompen los acuerdos de facto.
No tienen ninguna credibilidad, es un blanqueamiento continuo.
4 K 75
sotillo #6 sotillo
#4 Dijeron que el Líbano sería otra “Operación Gaza” y en esto están, van a por el siguiente genocidio
3 K 51
#1 kreator *
Otra vez? Otro penultimatum?

EEUU no sabe cómo salir del lío en el que se ha metido por culpa de Israel. Acuerdan una salida y como a Israel no le interesa, rompe el pacto el mismo día.
Trump va a tener que salir a decir que ellos se piran y que se las arreglen solitos los sionistas contra todos.
2 K 43
Yorga77 #8 Yorga77
#1 Con la mierda que el Bibi tiene sobre el y seguro de otros miembros de su desgobierno, ya puedes olvidarte.
0 K 19
ur_quan_master #5 ur_quan_master
¿ Por qué no amenaza a Netanyahu el carnicero?
1 K 30
Yorga77 #2 Yorga77
Para variar vamos no como las otras amenazas anteriores. :roll:
0 K 19
#7 concentrado
"El día de la Marmota" pasa de ser una película de ficción a un documental
0 K 18
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
Con la visión de la realidad tan defectuosa que tiene Trump, cualquiera sabe a qué cojones se refiere con "acuerdo real alcanzado", pero que nada tiene que ver con la propuesta planteada es seguro.
0 K 16
#10 Suleiman
Tiene cojones que lo diga el que está rompiendo el acuerdo.
0 K 13
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Que yo sepa los que no cumplen son los del Eje GringoSionista...
0 K 12
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Esto ya lo he vivido antes
0 K 11

menéame