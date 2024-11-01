Trump amenaza a Irán con el "mayor ataque jamás visto" si Teherán no cumple "el acuerdo real alcanzado"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado a Irán a última hora de la noche en Washington ante la falta de avances en el frágil alto el fuego alcanzado en las últimas horas entre Washington y Teherán. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, había afirmado el lunes que un alto el fuego o una negociación son “poco razonables” y ha acusado a EEUU de violar tres de las diez cláusulas pactadas.