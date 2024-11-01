Trump amenaza a Irán con el "mayor ataque jamás visto" si Teherán no cumple "el acuerdo real alcanzado"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado a Irán a última hora de la noche en Washington ante la falta de avances en el frágil alto el fuego alcanzado en las últimas horas entre Washington y Teherán. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, había afirmado el lunes que un alto el fuego o una negociación son “poco razonables” y ha acusado a EEUU de violar tres de las diez cláusulas pactadas.
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Son papel mojado, provocan y rompen los acuerdos de facto.
No tienen ninguna credibilidad, es un blanqueamiento continuo.
EEUU no sabe cómo salir del lío en el que se ha metido por culpa de Israel. Acuerdan una salida y como a Israel no le interesa, rompe el pacto el mismo día.
Trump va a tener que salir a decir que ellos se piran y que se las arreglen solitos los sionistas contra todos.