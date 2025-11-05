edición general
5 meneos
7 clics

Trump afirma que podría estar trabajando en un plan para la desnuclearización con Rusia y China. [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que podría estar trabajando en un plan para la desnuclearización con China y Rusia, sin dar más detalles. «Hemos renovado nuestro arsenal nuclear; somos la primera potencia nuclear, algo que detesto admitir, porque es horrible», afirmó Trump durante un discurso en el American Business Forum de Miami.

| etiquetas: trump , nuclear , rusia , china , desarme nuclear
4 1 0 K 64 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 64 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ahora, luego vais a esta otra noticia y os podéis partir la caja.

www.meneame.net/story/trump-ordena-pentagono-reiniciar-pruebas-armas-n

Lo que no dice es si su plan de desnuclearizar pasa por disparar todas las armas nucleares o no. :roll:
3 K 58
keiko_san #2 keiko_san
#1 Efectivamente
Una forma de reducir tu arsenal nuclear a 0 es lanzarlas todas
0 K 6
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#2

Y muy efectiva ... se te quitan las ganas de hacer más.
0 K 17
RoterHahn #3 RoterHahn
#1
Dependera del medicamento que haya tomado.
1 K 26
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Y de donde sople el aire. xD
0 K 17
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
Uf si dice esto por la mañana por la tarde puede decidir iniciar una guerra nuclear
0 K 12
#5 Quillotro
¿Cuándo vuelve el Club de la Comedia?
0 K 7

menéame