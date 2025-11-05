Trump afirma que podría estar trabajando en un plan para la desnuclearización con Rusia y China. [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que podría estar trabajando en un plan para la desnuclearización con China y Rusia, sin dar más detalles. «Hemos renovado nuestro arsenal nuclear; somos la primera potencia nuclear, algo que detesto admitir, porque es horrible», afirmó Trump durante un discurso en el American Business Forum de Miami.
Lo que no dice es si su plan de desnuclearizar pasa por disparar todas las armas nucleares o no.
Una forma de reducir tu arsenal nuclear a 0 es lanzarlas todas
Y muy efectiva ... se te quitan las ganas de hacer más.
Dependera del medicamento que haya tomado.
Y de donde sople el aire.